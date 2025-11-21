Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bổ sung quy định cấm hành vi lợi dụng AI để phát tán thông tin sai sự thật

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03) vừa chủ trì buổi tọa đàm với sự tham gia của đại diện nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an và hàng chục cơ quan báo chí nhằm làm rõ những điểm mới quan trọng trong dự án Luật An ninh mạng 2025.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân và Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (V03) đồng chủ trì tọa đàm.

Hợp nhất hai luật, bổ sung hàng loạt quy định mới

321.jpg
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Phạm Nam.

Dự án Luật An ninh mạng 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, hướng tới thống nhất chính sách và khắc phục những bất cập của hai khung pháp lý hiện hành. Cùng với đó, nhiều nội dung mới được thiết kế nhằm đáp ứng tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và yêu cầu bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất trong dự án Luật An ninh mạng 2025 là nhóm quy định mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và bổ sung điều khoản nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

tung.jpg
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Phạm Nam.

Không chỉ dừng ở việc xử lý hậu quả, dự thảo luật đặt ra trách nhiệm chủ động cho các nền tảng cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước. Các đơn vị này phải xây dựng hệ thống kỹ thuật đủ mạnh để tự động phát hiện và loại bỏ các sản phẩm vi phạm pháp luật được tạo ra từ AI như clip deepfake, hình ảnh cắt ghép, bài viết giả mạo…

“Luật mới yêu cầu nền tảng phải có bộ lọc chủ động, tự phát hiện, tự gỡ bỏ nội dung vi phạm, thay vì chỉ chờ yêu cầu từ cơ quan chức năng như trước đây”, Thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Một điểm mới quan trọng khác là yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng chịu trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp thông tin cho lực lượng chuyên trách khi có yêu cầu. Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, thực tế hạ tầng Internet chưa đồng bộ, quá trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 khiến nhiều địa chỉ IP không thể truy nguyên chính xác người dùng, gây khó khăn cho điều tra và xử lý vi phạm. Vì vậy, việc luật hóa quy định này là cần thiết để bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

Dành tối thiểu 10% kinh phí công nghệ cho an ninh mạng

screen-shot-2025-11-21-at-100608.png
Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng V03. Ảnh: Phạm Nam.

Dự thảo luật cũng yêu cầu các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, doanh nghiệp nhà nước bố trí tối thiểu 10% tổng kinh phí đầu tư công nghệ thông tin cho bảo vệ an ninh mạng. Đây là quy định nhằm bảo đảm các hệ thống công nghệ mới được trang bị lớp phòng vệ tương xứng, đồng thời khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng của Việt Nam, nâng cao năng lực tự chủ.

Cũng tại tọa đàm, Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng V03, đã chia sẻ những nội dung trọng tâm trong các dự thảo luật Bộ Công an chủ trì trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, khóa XV, như: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)…

Các dự luật được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, coi xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Minh Đức
#Quy định về AI và thông tin sai sự thật #Luật An ninh mạng 2025 #Chính sách bảo vệ dữ liệu số #Chặn nội dung giả mạo và deepfake #Trách nhiệm nền tảng dịch vụ mạng #Hợp nhất luật an ninh mạng và an toàn thông tin #Chuyển đổi số và bảo vệ chủ quyền số #Yêu cầu về an ninh mạng trong doanh nghiệp #Chính sách pháp lý về chuyển đổi IP và truy nguyên người dùng #Các dự luật phục vụ cải cách hành chính và pháp luật

