Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải thích về kiểm định khí thải ô tô, xe máy

TPO - Việc kiểm định khí thải xe máy, ô tô lưu hành nhằm hướng đến mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Việc kiểm soát thực hiện chặt chẽ hơn ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Lộ trình được ban hành theo giai đoạn để người dân, doanh nghiệp làm quen dần với hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có phản hồi liên quan đến các thông tin trên báo chí, mạng xã hội về lộ trình kiểm định khí thải ô tô, xe máy.

Theo đại diện Bộ, một số thông tin đăng tải trên báo chí, mạng xã hội hiện nay hiểu chưa đúng về lộ trình áp dụng quy chuẩn Việt Nam đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông.

Bộ giải thích, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải xe ô tô tham gia giao thông, ngoài việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật còn thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và theo kịp xu hướng bảo vệ môi trường toàn cầu.

Dự thảo Quyết định chia khí thải ô tô thành 5 mức, tương ứng với các tiêu chuẩn Euro với mức 5 là mức khắt khe nhất. Các mức áp dụng sẽ được phân loại theo năm sản xuất của xe và khu vực lưu hành.

Cụ thể, ô tô sản xuất trước 1999 phải đáp ứng Mức khí thải 1. Ô tô sản xuất từ 1999 phải đáp ứng Mức khí thải 2. Hai nhóm phương tiện này sẽ triển khai ngay khi quyết định của Thủ tướng có hiệu lực.

Ô tô sản xuất từ 2017 phải đáp ứng Mức khí thải 3 từ ngày 01/01/2026. Ô tô sản xuất từ 2022 phải đáp ứng Mức khí thải 4 từ 01/01/2026 và Mức 5 từ 01/01/2028.

Riêng tại TP Hà Nội và TPHCM, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu tổng hợp từ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia thời gian qua cho thấy, chất lượng môi trường không khí có dấu hiệu suy giảm, một số thời điểm chất lượng không khí ở mức xấu.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do khí thải từ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Do vậy, cần phải quy định lộ trình áp dụng sớm hơn và áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn so với các địa phương khác.

Theo đó, dự thảo Quyết định quy định riêng đối với xe ô tô đăng ký tại Hà Nội và TPHCM sản xuất từ năm 2017 phải đáp ứng Mức khí thải 4 từ ngày 01/01/2026. Xe ô tô sản xuất từ năm 2022, phải đáp ứng Mức khí thải 5 từ 01/01/2027.

Với Lộ trình áp dụng kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước đây Việt Nam chưa có quy định về kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cho đến khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ban hành.

Cụ thể hoá quy định này, dự thảo Quyết định quy định các mức quy chuẩn khí thải khác nhau mà xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải đáp ứng tùy theo năm sản xuất.

Cụ thể, xe mô tô sản xuất trước 2008 phải đáp ứng Mức khí thải 1, sản xuất từ 2008 – 2016 áp dụng Mức 2, sản xuất từ 2017 - 30/6/2026 áp dụng Mức 3 và sản xuất sau ngày 01/7/2026 áp dụng Mức 4.

Xe gắn máy sản xuất trước 2016 phải đáp ứng mức khí thải 1, sản xuất từ năm 2017 - 30/6/2027 phải đáp ứng Mức khí thải 2, sản xuất sau ngày 01/7/2027 phải đáp ứng Mức khí thải 4.

Về lộ trình, tại các thành phố lớn, nơi bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn, dự thảo Quy định đưa ra thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông từ ngày 01/01/2027 trên địa bàn TP. Hà Nội và TPHCM.

Từ 01/01/2028 trên địa bàn 4 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế và từ 01/01/2030 áp dụng trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại.

Riêng đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở TP. Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng mức khí thải 2 trở lên từ ngày 01/01/2032.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết quy định này, nhằm mục đích vừa đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo khí thải đáp ứng các quy định về chất lượng theo quy định, giúp giảm dần ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Đặc biệt, đối với TP. Hà Nội có thể quy định mức khí thải mà xe mô tô, xe gắn máy phải đáp ứng khi đi vào các “vùng phát thải thấp” và quy định này do chính quyền Thủ đô quy định.

Bộ cũng cho biết, để thực hiện triển khai, cơ quan chức năng tính toán cụ thể về hạ tầng, điều kiện sẵn sàng về cơ sở thực hiện kiểm định (cơ sở hiện hữu; cơ sở của các doanh nghiệp sản xuất, bảo trì; cơ sở hình thành theo hình thức xã hội hóa...) đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh, đơn giản thủ tục nhất có thể và tránh tình trạng gây ùn ứ khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định. Đại diện Bộ cho rằng, việc quy định lộ trình áp dụng các mức khí thải theo từng giai đoạn như dự thảo là để tạo điều kiện cho người dân nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, làm quen dần với hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và cũng tăng ý thức giữ gìn, duy trì việc bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ để khí thải luôn đạt được quy định phát thải, giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và bảo vệ môi trường.