Bình Thuận, Ninh Bình: Hàng nghìn chiến sỹ công an được thăng cấp, nâng lương

Đại tá Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi lễ.

Năm 2025, Công an tỉnh Bình Thuận có 693 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương. Trong đó, 6 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương, 687 cán bộ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Tại buổi lễ, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của từng cá nhân trong niên hạn. Đồng thời, khẳng định đây chính là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân và cũng là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác, cống hiến, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Các đồng chí được thăng cấp, nâng lương trong niên hạn năm nay có phẩm chất, đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm các quy định của ngành công an, thể hiện tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đồng chí được thăng cấp, nâng lương năm nay cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của người chiến sĩ Công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, công tác tốt hơn nữa, xứng đáng với cấp hàm mới, bậc lương mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

679 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

Ngày 28/5, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025, cho 679 cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình trong năm 2025.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện CBCS được nâng hệ số lương cấp bậc hàm. Ảnh: CANB.

Theo đó, qua quá trình rà soát, thẩm định nghiêm túc, khách quan và đúng quy định, Hội đồng xét duyệt của Công an tỉnh Ninh Bình đã thống nhất đề nghị thăng cấp, nâng lương cho 679 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, 8 đồng chí thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 671 đồng chí thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt, có 7 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn nhờ có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định hiện hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này. Ông Dũng nhấn mạnh, buổi lễ được tổ chức trong thời điểm ý nghĩa – khi toàn lực lượng Công an nhân dân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng như Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với những nỗ lực, đóng góp của từng cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CANB.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định: Năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy tổ chức trong toàn hệ thống chính trị.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, ông Đinh Việt Dũng yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ; chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.