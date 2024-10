Triển khai quyết định cán bộ của Thường trực Tỉnh ủy tại Công an tỉnh Bình Thuận

TPO - Đại tá Nguyễn Văn Loan, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận được Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận chuẩn y chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 23/10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý III/2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2024. Đại tá Trần Văn Mười - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận, chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong quý III/2024, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận hoàn thành 1 cuộc tự kiểm tra, 1 cuộc kiểm tra chuyên đề, 2 cuộc giám sát chuyên đề.

Các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc kiểm tra chuyên đề đối với 17 chi bộ trực thuộc và 17 đảng viên, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Đại tá Trần Văn Mười đã trao quyết định chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận (kiêm chức) đối với Đại tá Nguyễn Văn Loan - Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận. Như vậy, Công an Bình Thuận đã được bổ sung đủ số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo quy định.