Bình Dương xử lý gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ

TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 199 phương tiện vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu cả 3 tiêu chí so với năm 2024.

Ngày 5/5, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5), đơn vị bố trí 105 tổ tuần tra kiểm soát với 157 ca, gồm 621 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông.

Kiểm tra 1.815 phương tiện, lực lượng chức năng Bình Dương đã lập biên bản 810 trường hợp vi phạm; tước 11 giấy phép lái xe (GPLX), trừ điểm 107 trường hợp GPLX; tạm giữ 262 phương tiện (4 ô tô, 258 mô tô). Tổng số tiền xử phạt hành chính ước tính gần 2,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, riêng về lỗi vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền xử phạt ước tính là hơn 1,2 tỷ đồng. Lực lượng CSGT đã lập biên bản 199 trường hợp (1 ô tô, 198 mô tô), tạm giữ 199 phương tiện. Trong đó, tước 11 GPLX.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng CSGT đã phát hiện 1 vụ việc, tạm giữ 1 đối tượng, sau đó bàn giao cho cơ quan thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý.

Cụ thể, vào lúc 7h ngày 2/5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tuần tra kiểm soát theo kế hoạch. Khi đang làm nhiệm vụ tại đường số 4 (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tổ công tác phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển xe mô tô biển số 61C1-200.11 nhãn hiệu Wave màu đỏ đen không đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm 1 cây dao rựa. Đối tượng này la hét, cầm dao múa trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác tiến hành ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm trên của đối tượng, tuy nhiên đối tượng có biểu hiện không bình thường và không hợp tác, không xuất trình được giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu chống đối. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và tiến hành lập biên bản vụ việc.

Với thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể giảm 4 vụ (66,6%); giảm 2 người chết (66,6%); giảm 4 người bị thương (80%).