Tin mới nhất vụ người đàn ông chạy xe máy múa rựa trên đường gây náo loạn

TPO - Người đàn ông chạy xe máy, múa rựa khiến người đi đường hoảng sợ đã bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả kiểm tra, người này dương tính với ma túy.

Chiều 3/5, nguồn tin Tiền Phong cho hay, cơ quan công an đã có kết quả kiểm tra, xác định người đàn ông múa rựa gây náo loạn trên đường ở Bình Dương dương tính với ma túy. Người này tên là V.V.C. (49 tuổi, ngụ Bình Dương).

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng 2/5, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) phụ trách địa bàn TP Dĩ An, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương tuần tra kiểm soát trên tuyến đường, địa bàn được phân công theo kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khi tổ công tác đến đoạn đường Nguyễn An Ninh thuộc phường Dĩ An thì phát hiện một người đàn ông mặc quần ngắn caro, không mặc áo và không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Dương.

Đáng nói, người này cầm theo rựa vừa đi vừa “múa” và la hét gây nguy hiểm trên đường. Sau đó, lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Dĩ An để làm việc.

Hiện tại, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.