Bình Dương tiếp quản 'quốc lộ không đèn' dài gần 6km

TPO - Trước khi được tỉnh Bình Dương tiếp nhận quản lý, từ năm 2020, khi trạm thu phí ngừng hoạt động, tuyến quốc lộ 1K bị xuống cấp, mất an toàn giao thông do không được duy tu, bảo trì.

Ngày 17/12, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, sở đã phối hợp với Sở Tài chính, UBND TP Dĩ An và các đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên quốc lộ 1K, đoạn qua tỉnh Bình Dương. Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12/12/2023.

Sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, Bình Dương chịu trách nhiệm duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông trên quốc lộ 1K khi công trình bị xuống cấp, hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian qua, vấn đề mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1K luôn được cử tri Bình Dương quan tâm và thường xuyên phản ánh tại các buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chính quyền tỉnh Bình Dương cũng nhiều lần gửi văn bản đến đơn vị quản lý, vận hành quốc lộ 1K đề nghị có biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạng mục giao thông bị xuống cấp, hư hỏng.

Trong suốt 3 năm qua, dù trạm thu phí trên quốc lộ 1K nối Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM đã dừng hoạt động song vẫn án ngữ giữa đường, cản trở và gây mất an toàn đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Do trạm thu phí không còn hoạt động nên đèn chiếu sáng trên quốc lộ 1K cũng ngưng hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt đường nhiều đoạn xuống cấp và không được sửa chữa kịp thời, gây mất an toàn và ô nhiễm cho người dân sống trong khu vực.

Quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài gần 6km, được đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K. Trong phương án tài chính của dự án BOT quốc lộ 1K không bao gồm kinh phí vận hành, bảo trì hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông.

Để quản lý, bảo trì hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên tuyến này, ngày 7/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh có tuyến đường này đi qua tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì nhưng các địa phương không đồng thuận.

Sau khi xem xét, ngày 26/10/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến Quốc lộ 1K từ ngày 31/10/2020.

Đến ngày 29/10/2020, nhà đầu tư có văn bản khẳng định sẽ dừng thu phí nhưng không chịu trách nhiệm đối với các công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo trì, duy tu, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông... cho tất cả các hạng mục thuộc dự án.

Ngày 11/12/2020, Cục Quản lý Đường bộ IV tạm thời tiếp nhận tuyến đường. Trước khi bàn giao cho địa phương quản lý, quốc lộ 1K do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 676 thuộc Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 tạm quản lý, vận hành. Tuy nhiên, Công ty này không có kinh phí để trả tiền điện và thực hiện bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường này. Đây cũng chính là lý do đèn chiếu sáng ngưng hoạt động.

Đến ngày 9/6/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định điều chỉnh quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương thành đường địa phương. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam thống kê lại tài sản trên tuyến và phối hợp với Vụ Tài chính cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tổ chức bàn giao theo quy định.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, tỉnh Bình Dương sẽ giao thành phố Dĩ An chịu trách nhiệm quản lý quốc lộ 1K, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn giao thông.