Bình Dương bác tin đồn tái diễn cảnh hết xăng

TPO - Người dân tại tỉnh Bình Dương hoang mang trước thông tin lan truyền địa phương này đang tái diễn cảnh hết xăng, buộc người đi đường phải chạy hàng chục km tìm cây xăng. Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Bình Dương khẳng định hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đang diễn ra bình thường.

“Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện tại có hơn 100 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu ngưng hoạt động từ hơn 1 năm nay vì không đủ điều kiện hoạt động theo quy định mới về tiêu chuẩn. Thế nhưng, một số kênh thông tin lấy số liệu này kèm theo nội dung mập mờ gây hiểu nhầm đang tái diễn cảnh hết xăng vì cây xăng đóng cửa”, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho hay.

Theo đó, từ ngày 24/4 đến sáng nay (25/4), trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn Bình Dương đóng cửa treo biển hết xăng kèm nội dung “Bình Dương tái diễn cảnh hết xăng”.

Nhiều tài khoản mạng xã hội, dù chưa kiểm chứng thông tin đã chia sẻ hình ảnh, nội dụng rộng rãi, trong đó có cảnh bán xăng lẻ trong can dọc đường vì tìm không ra cây xăng… khiến người dân lo lắng, hoang mang. Được biết, xuất phát từ việc có trang thông tin đăng tải bài viết ghi số liệu trên địa bàn Bình Dương có hơn 100 cửa hàng xăng, dầu đóng cửa. Thông tin này sau đó được lan truyền và “cải biến” theo hướng tiêu cực.

Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên báo Tiền Phong đã đi thực tế trên nhiều tuyến đường và ghi nhận các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn hoạt động bình thường và luôn đáp ứng theo nhu cầu của người dân. Các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu thưa thớt phương tiện, không có cảnh phải xếp hàng.

Liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương khẳng định, địa phương không có cảnh tái diễn hết xăng. Đồng thời cho biết, nguồn nhiên liệu dự trữ tại các kho của doanh nghiệp đầu mối dồi dào, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu của người dân địa phương.

Theo Sở Công Thương Bình Dương, toàn tỉnh này có khoảng 450 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu. Trong đó chỉ có hơn 100 cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, số còn lại hoạt động bình thường.

Về lý do các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu ngưng hoạt động, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ sở này đã ngưng từ hơn 1 năm nay với lý do hết hạn giấy đăng ký đủ điều kiện, chưa đăng ký lại do phải thay đổi điều kiện về môi trường theo quy định mới. Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh xăng, dầu đang chuyển đổi công năng; số khác đang chờ hoàn thiện hồ sơ về phòng cháy chữa cháy và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất ở sang đất thương mại để đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động trở lại.

“Chúng tôi đã và đang tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh xăng, dầu đang tạm ngưng sớm hoàn thiện hồ sơ, cấp lại giấy phép đủ điều kiện hoạt động trở lại”, đại diện Sở Công Thương Bình Dương cho hay.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, có 9 thương nhân lớn trong tỉnh đang cung cấp khoảng 94% cho thị trường, 6% còn lại là của các thương nhân ngoài tỉnh. Thế mạnh của tỉnh Bình Dương là có 2 nhà cung cấp xăng dầu lớn gồm Petrolimex và Thanh Lễ vẫn đang hoạt động ổn định. Các doanh nghiệp đầu mối khẳng định sẵn sàng chia sẻ kể cả khi khó khăn nhất vì tình hình chung cho dù phải lỗ, đồng thời cam kết cung cấp đủ nhiên liệu cho người dân.