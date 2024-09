Xe VinFast bán mạnh, Việt Nam tiêu thụ nhiều nhất

TPO - VinFast Auto Ltd. ghi nhận doanh thu 357 triệu USD trong quý II, tăng 33% so với quý I và 9% so với cùng kỳ năm 2023; giao hơn 13.170 xe điện trong quý II, tăng 44% so với quý I và 43% so với cùng kỳ năm 2023; thị trường Việt Nam tiêu thụ mạnh nhất.