Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương dâng hương tri ân liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc

TPO - Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã dâng hương tri ân liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc, khánh thành công trình thắp sáng đường quê.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, sáng 25/2, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn công tác số 2 cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và đông đảo các đoàn viên, thanh niên đã đến dâng hoa, dâng hương lên phần mộ liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc tại xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đây cũng là dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh của liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc.

Liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hiến Thăng Long. Cùng với truyền thống của gia đình yêu nước, liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc sớm hình thành tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí cách mạng triệt để. Trong quá trình hoạt động tại Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc đã trở thành một trong những người sáng lập Đông Dương Cộng sản Đảng - tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam và trực tiếp chỉ đạo hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở Trung Kỳ.

Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đoàn công tác đã về tổ chức lễ dâng hương tri ân liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc. Trước phần mộ của liệt sỹ, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác xin được kính dâng những bông hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với liệt sỹ Nguyễn Phong Sắc.

Sau lễ dâng hương dâng hoa, anh Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn do T.Ư Đoàn phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” tại Xã Nghi Tiến được thực hiện trên tuyến đường dài 1 km, với 35 cột đèn lắp đặt bóng điện và pin năng lượng mặt trời, với tổng trị giá hơn 125 triệu đồng do T.Ư Đoàn và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn xây dựng.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm hưởng ứng Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 cấp Trung ương và thực hiện chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện” do T.Ư Đoàn phát động. Công trình được xây dựng hết sức ý nghĩa đối với hàng nghìn hộ dân xã Nghi Tiến.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn phân loại chất thải tại nguồn phát sinh cho hàng nghìn người dân xã Nghi Tiến.

Buổi tập huấn đã thông tin về tác hại đến môi trường của các loại rác thải nếu như không được phân loại đúng. Đồng thời nêu rõ những lợi ích về việc phân loại rác thải để có thể tái chế, mang lại giá trị kinh tế, lợi ích xã hội; đảm bảo môi trường, sự sinh tồn của con người và hệ sinh thái trên trái đất. Tại buổi tập huấn, người dân sẽ được hướng dẫn về việc phân loại, xử lý chất thải tại nguồn đúng cách.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng đến Huyện Đoàn Nghi Lộc 10 thùng rác 3 ngăn trị giá 35 triệu đồng để góp phần việc phân loại rác, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương.

Trước đó, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác đã tổ chức ra quân trồng 10.130 cây phi lao lên khu vực bờ biển của xã Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An). Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn. Những cây phi lao xanh tốt được trồng lên để tạo nên “Rừng cây thanh niên” giúp chắn gió, chắn sóng, bảo vệ môi trường; tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phát triển những khu rừng phòng hộ để ứng phó với biến đổi khí hậu.