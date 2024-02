Sẵn sàng Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024 và Tết trồng cây ở Nghệ An

TPO - Công tác chuẩn bị cho chương trình Lễ khởi động Tháng thanh niên 2024 và Tết trồng cây đã sẵn sàng.

Chiều 24/2, Ban tổ chức đã tiến hành tổng duyệt chương trình Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình được diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được Ban tổ chức, các lực lượng chức năng, các đoàn viên thanh niên (Tỉnh Đoàn Nghệ An) gấp rút thực hiện. Đến chiều 24/2, các khu vực diễn ra chương trình như: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, băng rôn khẩu hiệu, khu vực trò chơi dân gian, trưng bày bản đồ tự hào một dải non sông đều đã được hoàn tất. Các tiết mục văn nghệ, nội dung chương trình cũng đã được duyệt để sẵn sàng cho Lễ phát động.

Tại khu vực trồng cây “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn 2024” cũng đã được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo. Những cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên đã được vận chuyển về để chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình trồng cây xanh.

Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Chương trình được tổ chức với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và nhà nước với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Từ năm 2004, tháng Ba hàng năm, tháng có ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) là Tháng Thanh niên. Kể từ đó đến nay, Tháng Thanh niên là trung tâm của phong trào Thanh niên tình nguyện và không ngừng phát triển, thu hút đa dạng các thành phần thanh niên, trở thành mốc son của phong trào Thanh niên tình nguyện.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, đã có hàng trăm triệu thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng; là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Các chiến dịch Thanh niên tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của nhiều địa phương. Tháng Thanh niên cũng là dịp để tuổi trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và đất nước, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, Chi đội; các cuộc thi trực tuyến kết hợp trực tiếp tìm hiểu về lịch sử Đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 trong sinh viên…

Cũng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Giáp Thìn năm 2024. T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng, đặc biệt trồng mới 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên về trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Dự kiến sẽ có 67 tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Trong đợt cao điểm từ ngày 16/2 - 10/3 các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký trồng hơn 3 triệu cây xanh.