Khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây ở Lai Châu

TPO - Ngày 24/2, tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên (Lai Châu), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Phát động tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu khẳng định, lễ khởi động Tháng Thanh niên và Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt Năm thanh niên tình nguyện 2024.

Các hoạt động trong Tháng Thanh niên tạo môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào cộng đồng, xã hội, doanh nghiệp và đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường đề nghị tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Lai Châu đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Đảng ủy, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh trống phát động Tháng Thanh niên và trao Cờ lệnh cho tuổi trẻ Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh Đoàn Lai Châu.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 50 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pha Mu; tổ chức gắn biển Công trình xây dựng lớp học và hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Khoen On, huyện Than Uyên; tặng 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà cho người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...