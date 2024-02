Anh em song sinh ở Sóc Trăng tình nguyện nhập ngũ

TPO - Anh em song sinh ở Sóc Trăng tình nguyện viết đơn nhập ngũ, với mong muốn được rèn luyện ở môi trường quân đội để được cống hiến sức trẻ cho đất nước, cho xã hội.

Mùa tuyển quân năm 2024, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) có 168 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 137 thanh niên tham gia nghĩa vụ thuộc lực lượng quốc phòng và 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong số này có 2 anh em song sinh là Lê Minh Nhật và Lê Minh Phú (SN 2004) ở xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên.

Chia sẻ với phóng viên, Nhật và Phú cho biết, gia đình em giàu truyền thống cách mạng. Quê nội ở Bạc Liêu, quê ngoại ở Mỹ Xuyên. Ông nội, ông ngoại, các chú đều là quân nhân; ông ngoại là thương binh. Chính vì thế, từ nhỏ, hai anh em đã thích và đã yêu áo màu xanh áo lính, ngưỡng mộ hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Theo năm tháng, tình yêu ấy ngày một lớn dần và hai anh em đều có ước mơ trở thành người lính.

“Chúng em hiểu rõ việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là niềm tự hào của gia đình, vừa là trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống gia đình, được sự đồng ý, chia sẻ, động viên của ông bà, ba mẹ và người thân, hai anh em quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến cho quê hương, đất nước”, người anh Lê Minh Nhật chia sẻ.

Còn người em Lê Minh Phú bày tỏ: “Là thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng em mang ơn các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập để chúng em có ngày hôm nay. Em sẽ noi gương các thế hệ đi trước, xem đó là động lực để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Xác định vào quân ngũ sẽ có nhiều thử thách, nhưng chúng em không ngại mà càng hào hứng hơn bởi vào đó, chúng em được rèn luyện, trải nghiệm, học hỏi nhiều kinh nghiệm sống để bản thân ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn”.

Ông Lê Văn Tưởng (ba của Nhật và Phú) chia sẻ, vợ chồng tôi có 3 người con. Con gái lớn lập gia đình ở Bạc Liêu, còn hai anh em sinh đôi Nhật và Phú đã tốt nghiệp THPT. Khi hai con trai làm đơn tình nguyện nhập ngũ, vợ chồng tôi cũng có chút băn khoăn, lo lắng nhưng chúng tôi rất vui khi hai con trai của mình đã chững chạc, trưởng thành. "Vợ chồng tôi luôn căn dặn hai con, ba mẹ, gia đình rất mừng vì các con đã biết giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, xác định tốt trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Các con cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu được đơn vị tạo điều kiện cố gắng ôn thi vào trường sĩ quan quân đội phục vụ lâu dài", ông Tưởng nói.

Theo ông Tưởng, quân ngũ sẽ là trường học lớn để các con thử thách, rèn luyện, học tập và trưởng thành.

Từ Bạc Liêu lên thăm hai cháu nội trước ngày tòng quân, bà Trần Thị Dung (69 tuổi) tâm sự: “Các cháu nhập ngũ, tôi thương lắm vì chưa khi nào hai đứa nhỏ sống xa nhà. Tôi cũng rất vui, rất tự hào khi cháu mình có chí hướng, sớm có ý thức đối với quê hương, đất nước".

Thượng tá Nguyễn Thành Đến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên cho biết, năm 2024, huyện Mỹ Xuyên sẽ giao quân cho các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Trung đoàn BB9/Sư đoàn BB8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động/Bộ Công an (K02) và Công an tỉnh Sóc Trăng. Để động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, địa phương đã huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tặng quà cho các tân binh.