Trồng hơn 10.000 cây phi lao trên rừng phòng hộ ven biển Nghệ An

TPO - Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã trồng 10.130 cây phi lao lên rừng phòng hộ ven biển ở Nghệ An.

Sáng 25/2, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và đông đảo các đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã tổ chức ra quân trồng rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 do T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An tổ chức diễn ra vào sáng cùng ngày.

Tại buổi ra quân, anh Ngô Văn Cương cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và các đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 10.130 cây phi lao lên khu vực rừng phòng hộ ven bờ biển của xã Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An) để tạo nên “Rừng cây thanh niên” tươi tốt, giúp chắn gió, chắn sóng, bảo vệ môi trường. Những cây xanh được trồng ven bờ biển còn giúp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phát triển những khu rừng phòng hộ để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi ra quân trồng cây, anh Ngô Văn Cương đề nghị các đoàn viên thanh niên huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung tích cực tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng về ý nghĩa cũng như các nội dung triển khai trong chương trình Tết trồng cây hôm nay. Thông qua hoạt động này sẽ lan tỏa tới các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh Nghệ An và trên cả nước.

“Các cấp bộ đoàn cũng cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai hiệu quả chương trình Tết trồng cây. Nhờ đó mới thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà chúng ta đặt ra là trồng mới 100 triệu cây xanh đối với các cấp bộ đoàn trên toàn quốc trong năm 5 tới. Để làm được điều này, mỗi bạn đoàn viên thanh niên cần trồng mới tối thiểu 1 cây xanh trong 1 năm. Đây là chỉ tiêu đặt ra để các bạn đoàn viên thanh niên có thể trồng cây tại các dịp lễ lớn, dịp sinh nhật, ngày ra trường, những ngày vui… để hưởng ứng thực hiện thắng lợi chương trình vì một Việt Nam xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động", anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Được biết, nhân dịp này T.Ư Đoàn và tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng. Đặc biệt trồng mới 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên trồng tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trong ngày hôm nay sẽ có 67 tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đoàn, của tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/931 - 26/3/2024).

Trong Tháng Thanh niên 2024, các cấp bộ Đoàn tập trung trọng tâm vào địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt là các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống, trong đó đối tượng ưu tiên là đồng bào và thanh thiếu nhi các dân tộc thiểu số.

Cụ thể sẽ triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường, cầu giao thông tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công trình "Thắp sáng đường quê"…