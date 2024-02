Cầu thủ Tiến Linh làm đại sứ tình nguyện năm 2024 tại Bình Dương

TPO - Cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh và diễn viên Nguyên Thảo là hai đại sứ tình nguyện tại tỉnh Bình Dương.

Sáng 25/2, tại Trung tâm văn hoá thể thao và học tập cộng đồng xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên), Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Tại buổi lễ, nhằm phát huy, lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ các hoạt động tình nguyện thông qua những người nổi tiếng và có sự ảnh hưởng đến với cộng đồng xã hội và trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã mời cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh và diễn viên Nguyên Thảo tham gia làm đại sứ tình nguyện năm 2024.

Chia sẻ tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh cho biết, năm nay ngoài nỗ lực cố gắng tập luyện để đạt được kết quả cao nhất trong bóng đá, anh sẽ dành thời gian thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

“Ngoài bóng đá, Linh muốn làm điều gì đó, góp phần nhỏ của mình để lan tỏa những việc làm ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, được Tỉnh Đoàn Bình Dương mời tham gia đại sứ tình nguyện là điều Linh mong muốn để cùng với các bạn trẻ tỉnh nhà có điều kiện thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa” – Tiến Linh chia sẻ.

Cũng tại chương trình, diễn viên Nguyên Thảo hứa sẽ nỗ lực, giữ hình ảnh đẹp, làm những việc có ích góp phần vì một xã hội văn minh, nghĩa tình.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh nhà vô cùng lớn.

“Các cấp, các ngành hãy tin tưởng, giao những trọng trách để tuổi trẻ có cơ hội học hỏi, phát huy khả năng, cống hiến trí tuệ, sức trẻ. Tỉnh Bình Dương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đoàn viên thanh niên” – Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương nói và đề nghị tuổi trẻ Bình Dương cần nỗ lực hơn nữa, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống và làm việc.

Nằm trong chuỗi các hoạt động trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã trao tặng 30 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bình Dương” cho các em học sinh trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã ra mắt các đội hình tình nguyện, gồm: Đội hình trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật; Đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng; Đội hình Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh; Đội hình Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới; Đội hình Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng; Đội hình Thanh niên tuyên truyền pháp luật; Đội hình Thanh niên xung kích tham gia giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sau chương trình lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, các đội hình ra quân thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, gồm: Tổ chức khám, phát thuốc và tặng quà cho người dân tại xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên); Tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trung tâm Văn hóa xã Lạc An; Khởi công sửa chữa “Nhà Khăn quàng đỏ” tại xã Lạc An; Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp 2 (xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên); Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; Tổ chức gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; Thăm và tặng quà cho Mái ấm Thiên Thần nuôi dưỡng thanh thiếu nhi khuyết tật; Ra quân phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn...