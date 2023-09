Bị tấn công gây thương tích, thượng uý công an nén đau quật ngã đối tượng ma tuý

TPO - Trong quá trình kiểm tra nhóm tội phạm ma túy, một cán bộ công an xã đã bị các đối tượng dùng hung khí chống trả dẫn đến thương tích.

Ngày 23/9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trong lúc truy xét nhóm tội phạm ma túy, một cán bộ công an xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) đã bị chống trả quyết liệt gây thương tích.

Trước đó vào trưa 20/9, Công an xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh có một nhóm tội phạm ma túy đang hoạt động tại bản Pà Khốm (xã Tri Lễ).

Công an xã Tri Lễ sau đó đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh, làm rõ. Khoảng 14h10 phút cùng ngày, tại khu vực rừng của bản Pà Khốm, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, một đối tượng trong nhóm đã sử dụng hung khí chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Phạm Xuân Nghị (cán bộ Công an xã Tri Lễ) bị thương.

Mặc dù bị thương, nhưng thượng úy Nghị vẫn nén chịu cơn đau, tiếp tục cùng đồng đội khống chế, quật ngã và bắt giữ thành công 3 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,17gam heroin, 1 con dao nhọn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Sau đó, thượng úy Nghị được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong.

Ngày 22/9, Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an Nghệ An và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Phạm Xuân Nghị và gia đình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.