Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn khiến 5 học sinh thương vong

TPO - Sau 2 ngày cấp cứu, hiện 2 trong 3 nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu, chấn thương sọ não và được các y bác sỹ tích cực cấp cứu.

Ngày 22/9, một cán bộ CSGT Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối ngày 20/9 trên địa bàn xã Quỳnh Liên (TX. Hoàng Mai) khiến 5 học sinh thương vong đang tiếp tục được Cơ quan điều tra Công an TX. Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Được biết, vụ tai nạn nói trên đã khiến 2 nam sinh tử vong, 3 học sinh khác bị thương rất nặng. Trong số 3 học sinh bị thương có 2 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, 1 nữ sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện với tình trạng chấn thương nhẹ hơn.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quang Khởi (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, tối 20/9, bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu cho 3 học sinh là nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên. Tuy nhiên có 2 nạn nhân tử vong trước khi vào viện. Một nạn nhân còn lại được cấp cứu và tiếp tục chuyển sang viện khác.

Trao đổi với PV, bác sỹ Lương Mạnh Hùng - Trưởng khoa Hồi sức Ngoại khoa (Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết, tối 20/9, bệnh viện này tiếp nhận 2 bệnh nhân là em Đặng Ngọc Tr. (17 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu) và Nguyễn Bùi Tr. (15 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai).

Cả 2 nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tổn thương nhiều nơi trên cơ thể. Hiện cả 2 nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu và được các y, bác sỹ tích cực cấp cứu.

Từ lúc nghe tin dữ báo về con trai gặp nạn được đưa vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, bà Văn Thị Nguyệt (trú xóm 10, xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu) tức tốc chạy vào viện để chăm con. Tuy nhiên, do Đặng Ngọc Tr. đang hôn mê phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt nên bà Nguyệt chưa thể gặp con mình.

“Từ hôm qua đến giờ con vẫn hôn mê chưa tỉnh. Gia đình cũng chưa được vào thăm. Không biết tình trạng con thế nào. Ngồi ngoài ngóng chờ mà đứt ruột đứt gan. Giờ không biết làm gì để cứu được con đây”, bà Nguyệt nghẹn lời.

Ngồi cạnh bên, chị Đặng Thị Yến (chị gái Tr.) lo lắng: “Tối 20/9, thấy một số facebook đăng tìm thông tin nạn nhân vụ tai nạn. Gia đình vào xem mới biết là em trai bị gặp nạn. Sau khi cấp cứu ngoài kia em được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Em được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương đùi, chảy máu ổ bụng và được phẫu thuật ngay trong đêm. Nhưng giờ cũng chưa biết sao”.

Được biết, Đặng Ngọc Tr. là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm Tr. vừa 6 tuổi, người cha lên đường ra Bắc làm thuê rồi mất liên lạc từ đó đến nay. Hơn 10 năm qua, gia đình ngóng chờ tin tức từ bố nhưng không có tung tích gì. Ở nhà, một mình bà Nguyệt bươn chải nuôi 3 con khôn lớn. Hiện 2 người chị gái đã lập gia đình. Sau khi học xong lớp 9, Tr. xin vào học tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Vừa học được năm thứ 2 thì tai hoạ ập đến.

Theo đó, khoảng 18h20’ chiều 20/9, Tr. cùng bạn đi học về thì không may gặp tai nạn trên tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Liên (TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Cả 2 chiếc xe máy sau va chạm bị vỡ nát, 5 em học sinh ngã nằm sõng soài trên đường, bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn khiến 2 nam sinh tử vong gồm: N.Q.Kh. (SN 2008, trú ở Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai) và H.V.T. (SN 2009, trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu). 3 nạn nhân bị thương còn lại gồm: em Nguyễn B.Tr. (SN 2008, trú phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai); Nguyễn Thị T.H. (học sinh lớp 9, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu) và Đặng Quốc Tr. (17 tuổi, trú xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu).