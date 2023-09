Cựu trưởng phòng giao dịch ngân hàng hầu toà vì lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

TPO - Ông Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ) đã lái xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Theo kế hoạch, hôm nay (22/9), TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 3/3 Ngô Duy Bình (Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) có làm đơn xin nghỉ phép nên đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11h30 sáng cùng ngày, ông Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, ông Bình điều khiển xe ô tô Mercedes - Benz E200 màu nâu mang BKS 79A-093.02 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (chạy hướng huyện Diên Khánh - TP Nha Trang).

Khi chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua xã Diên An, huyện Diên Khánh thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ va chạm làm xe mô tô và người trên xe mô tô ngã xuống đường. Dù biết xảy ra va chạm với xe mô tô, nhưng ông Bình vẫn không dừng lại mà tiếp tục lái xe ô tô đi thẳng và rời khỏi hiện trường.

Sau va chạm, bà Đoàn Thị Vân Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong; ông Gelinas Guy bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị. Đến ngày 7/3, ông Bình đến cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh trình diện và khai nhận hành vi của mình.

Kết luận giám định pháp y xác định ông Gelinas Guy bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%, nồng độ Ethanol trong máu là 43,72mg/100ml. Đến ngày 1/6/2023, Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường, không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn trong máu (nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml) với số tiền 4,5 triệu đồng.