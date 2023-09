Cựu trưởng phòng ngân hàng lái xe Mercedes gây tai nạn chết người bị phạt 2 năm tù

TPO - Ông Ngô Duy Bình (cựu Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) là người lái xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đã bị toà tuyên phạt 2 năm tù giam.

Sáng 22/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang, cựu Trưởng phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đây là vụ án gây bức xúc dư luận vì hành vi của Ngô Duy Bình lái xe gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ và cứu giúp người bị nạn.

Sau khi nghe đọc cáo trạng, ông Ngô Duy Bình cho rằng cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố mình “quá nặng”. Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi lý do gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường, ông Bình đưa ra nhiều lý do như “tâm lý không ổn định, không nhận thức” và khai: “Bị cáo nghĩ rằng chỉ xảy ra va chạm chứ không phải tai nạn giao thông. Do bị cáo không ý thức có người té ngã nên có hành bị bỏ chạy, không cứu người gặp nạn”.

Về sự xảy ra vụ tai nạn vào trưa 3/3/2023, ông Ngô Duy Bình khai có lên nơi làm việc để bàn giao hồ sơ trước khi nghỉ phép. Sau đó, từ 11h30-12h trưa cùng ngày, ông Bình có đi cùng đồng nghiệp đi ăn chia tay tại quán ăn tại huyện Diên Khánh. Trước câu hỏi của HĐXX về việc bị cáo có sử dụng rượu bia hay không? Ông Bình khai có uống nước suối pha bia, cầm ly lên giao lưu và “nhấp môi” với đồng nghiệp. Mãi đến sáng 7/3, khi đọc thông tin vụ tai nạn qua báo chí thì ông Bình mới biết “có thể” là người liên quan đến vụ án. Sau đó, ông Bình lên Công an huyện Diên Khánh tự thú và khai nhận sự việc.

HĐXX đánh giá, việc bị cáo khai không biết, nhưng theo biên bản khám nghiệm hiện trường, bị cáo Bình là người lái ô tô, phía gương chiếu hậu bên phải bị nứt sau khi xảy ra tai nạn. Việc Bình lái ô tô trong tình cảnh gương chiếu hậu nứt mà không biết là khó chấp nhận. “Có hai vấn đề xảy ra, một là bị cáo uống rượu bia say đến độ không thấy nứt kính chiếu hậu hoặc hai là có lý do mình chưa hối lỗi”,HĐXX phân tích.

Tại phiên tòa, nhiều lần HĐXX nhấn mạnh, việc gây tai nạn thì phải dừng lại để kiểm tra lỗi của bên nào. Chưa hết, việc dừng lại sau khi gây tai nạn còn để pháp luật bảo vệ các bên. HĐXX đưa ra nhiều dẫn chứng về việc bị cáo Ngô Duy Bình khai báo không trung thực. Cụ thể, việc bị cáo khai báo không thấy vết xước trên xe ô tô nên rời khỏi hiện trường là khó chấp nhận.

Theo cáo trạng, vào sáng 3/3, ông Ngô Duy Bình làm đơn xin nghỉ phép nên đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11h30 sáng cùng ngày, Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và có uống bia. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, Bình điều khiển xe ô tô Mercedes - Benz E200 mang BKS 79A-093.02 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (chạy hướng huyện Diên Khánh - TP Nha Trang).

Khi chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua xã Diên An, huyện Diên Khánh thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở theo vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà Đoàn Thị Vân Anh tử vong, còn ông Gelinas Guy bị thương. Dù biết xảy ra va chạm với xe mô tô, nhưng Bình vẫn không dừng lại mà tiếp tục lái xe ô tô đi thẳng về hướng TP Nha Trang và rời khỏi hiện trường...

Sau một ngày xét xử, chiều 22/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Ngô Duy Bình 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.