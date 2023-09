Chấn chỉnh tình trạng xe ‘Hổ vồ’ đại náo khu kinh tế ở Hà Tĩnh

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, hơn 30 trường hợp xe tải chở vật liệu vi phạm tải trọng ở khu kinh tế Vũng Áng bị xử lý. Các cơ quan chức năng cũng đã họp bàn, chấn chỉnh, tăng cường quản lý về vấn đề trật tự giao thông, môi trường với các dự án thi công trên địa bàn.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo đảm môi trường trên các tuyến giao thông đang thi công trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh; lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh và đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, giám sát…các tuyến giao thông trên địa bàn. Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh được đầu tư, các tuyến đường được nâng cấp, tạo nên kết nối vùng kinh tế trọng điểm đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương này.

Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn giao thông, các công trình đang thi công gây bụi bẩn làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tuyến đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1A đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng phương án, thiết kế, lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu ở đầu đoạn đường đang thi công, duy trì tưới nước, làm vệ sinh đảm bảo môi trường.

Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Kỳ Anh phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức các tổ 256, 238, công an phường, xã tuần tra, kiểm soát lập biên bản, xử lý nghiêm các xe chở quá khổ, quá tải, thi công gây bụi bẩn làm ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, phải tuyên truyền đến doanh nghiệp vận tải, chủ mỏ và buộc cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vận chuyển và xuất hàng hóa đúng tải trọng. Xử lý nghiêm chủ phương tiện, lái xe chở quá tải, cương quyết xử lý, buộc hạ tải, trả lại kích thước theo quy định…

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài viết phản ánh, thời gian qua, người dân và người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (qua xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) và đoạn đường nối quốc lộ 12C tới khu vực Cảng Vũng Áng không khỏi ám ảnh, bức xúc khi những đoàn xe “hổ vồ”...chở đất, cát tung hoành làm bụi bay mịt mù làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe “hổ vồ”, xe tải trọng lớn mang biển số Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An chở cát, đất, đá quá thành thùng, không phủ kín bạt, có dấu hiệu vi phạm nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên các tuyến đường về Khu kinh tế Vũng Áng.

Sau phản ánh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, yêu cầu các đã chỉ đạo các tổ công tác đặc biệt 256, chủ lực là Phòng CSGT phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh kiểm tra, xử lý.

Trong 10 ngày (12/9 đến 22/9) lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 30 trường hợp với số tiền gần 100 triệu đồng.

Các phương tiện vi phạm lỗi quá tải trọng 10-50%, không có mui bạt che đậy, rơi vãi, không có phù hiệu kinh doanh vận tải...Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với tài xế, chủ phương tiện và tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không vi phạm.