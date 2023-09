Giám đốc Công an Hà Tĩnh chỉ đạo tổ đặc biệt xử lý xe ‘Hổ vồ’ tung hoành khu kinh tế

TPO - Trước phản ánh về tình trạng xe “Hổ vồ” (Howo) cùng loạt xe tải chở cát, đá, đất...quá thành thùng, che chắn bạt không kín, chạy rầm rộ trên các tuyến đường ở khu kinh tế Vũng Áng, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý.

Tối 11/9, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, sau phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng xe tải, xe Howo...chở vật liệu "chạy ẩu", ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), công an tỉnh đã điều động tổ đặc biệt 256, chủ lực là Phòng CSGT phối hợp với công an địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm.

“Công an tỉnh đã chỉ đạo Trưởng phòng CSGT phối hợp cùng Công an thị xã Kỳ Anh xử lý các xe có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý sẽ tiến hành nghiêm, không bao che, không có vùng cấm”, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho hay.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh việc người dân sống ven tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (qua xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và đoạn đường nối Quốc lộ 12C từ khu vực Cảng Vũng Áng đến Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa, kêu trời vì tình trạng xe tải, xe Howo...chở vật liệu "chạy ẩu", ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

Người dân cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe ben, xe Howo mang biển số Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, chở cát, đất, đá nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên các tuyến đường về khu kinh tế Vũng Áng. Trong đó, nhiều xe chở vượt thành thùng, che chắn bạt không kỹ khiến đất đá rơi xuống đường, bụi bay mù mịt, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại trên tuyến.

Lãnh đạo Đội CSGT-TT (Công an thị xã Kỳ Anh) cho biết thêm: “Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, giám sát, yêu cầu các tài xế chở vật liệu ký cam kết đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thực trạng báo chí phản ánh còn tồn tại do đơn vị quản lý nhiều tuyến đường trong khi lực lượng mỏng nên không thể kiểm soát hết phương tiện”.