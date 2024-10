Vụ Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ GTVT: Đóng một phần quốc lộ 51 để sửa chữa

TPO - Từ ngày 7/10, các cơ quan chức năng sẽ đóng một đoạn quốc lộ 51 qua TP Biên Hòa (Đồng Nai) để sửa chữa. Ban ngày, các phương tiện tham gia giao thông vẫn lưu thông bình thường.

Ngày 6/10, thông tin từ Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) cho biết, từ tối 7/10, các đơn vị thi công sẽ tiến hành sửa chữa quốc lộ 51 đoạn lý trình Km 4 + 750 (thuộc phường An Hòa, thành phố Biên Hòa).

Qua khảo sát của Khu Quản lý Đường bộ IV, khu vực trên được đánh giá là hư hỏng nặng nhất trên tuyến quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai.

Theo khảo sát của Khu Quản lý đường bộ IV về hư hỏng mặt đường, trên tuyến quốc lộ 51 hiện nay có khoảng 186.000 m2 bị hư hỏng, cần phải sửa chữa, trong đó diện tích hư hỏng cần xử lý ngay để đảm bảo an toàn giao thông là khoảng 97.500 m2. Tuyến đường này đang có mật độ phương tiện lưu thông cao với trên 60.000 lượt/ngày đêm, vượt thiết kế 7 - 8 lần.

Để sửa chữa quốc lộ 51, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) sẽ phối hợp với đơn vị thi công tạm đóng đoạn đường nói trên (hướng từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi tỉnh Đồng Nai) vào ban đêm. Ban ngày, các đơn vị thi công sẽ hoàn trả mặt đường cho các phương tiện lưu thông bình thường. Thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 7/10.

Trong quá trình sửa chữa, Khu Quản lý đường bộ IV hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông hướng từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi Đồng Nai sẽ lưu thông từ quốc lộ 51 vào đường Bùi Văn Hòa, rẽ trái ở vòng xoay cổng 11 để sang đường Võ Nguyên Giáp. Từ đó, các phương tiện sẽ ra quốc lộ 51 để tiếp tục lộ trình. Hướng di chuyển theo chiều ngược lại vẫn lưu thông bình thường.

Đại diện BVEC cho biết, tuyến quốc lộ 51 đơn vị này đã bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV. Tuy nhiên, do đoạn đường hỏng nói trên đang trong thời gian bảo hành nên BVEC có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu để sửa chữa.

Để công tác thi công đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông và an ninh trong khu vực thi công, BVEC đã đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cử cán bộ theo dõi và kiểm tra, xác nhận công trình thi công hoàn thành sau khi thi công xong; phối hợp cùng BVEC đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các khu vực thi công sửa chữa.

Trước đó vào ngày 3/10, Khu Quản lý đường bộ IV đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 51. Các cơ quan chức năng đã ghi nhận tình trạng xuống cấp tại nhiều vị trí, đồng thời đưa ra giải pháp sửa chữa khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Khu Quản lý Đường bộ IV đang kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh, chuyển kế hoạch sửa chữa quốc lộ 51 năm 2025 sang kế hoạch năm 2024, đồng thời bổ sung chấp thuận đầu tư trong kế hoạch sửa chữa năm 2025 với kinh phí 51 tỷ đồng để sửa chữa các vị trí xung yếu hư hỏng nền, mặt đường và các vị trí vạch sơn mòn mờ.

Đơn vị này cũng đã đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tạo điều kiện tập trung sửa chữa Quốc lộ 51.

Như Tiền Phong đã thông tin, vừa qua, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT khẩn trương nâng cấp, sửa chữa toàn diện hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 51 qua địa phận tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Do mật độ phương tiện lưu thông quá cao, công trình xuống cấp nên trong 9 tháng năm 2024, quốc lộ 51 qua Đồng Nai đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông làm chết 42 người, bị thương 21 người, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Quốc lộ 51 đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng chiều dài hơn 74 km, được đầu tư xây dựng, mở rộng theo hình thức hợp đồng BOT (đầu tư - thu phí - chuyển giao). Chủ đầu tư dự án là BVEC đã dừng thu phí từ ngày 13/1/2023 và sau đó bàn giao công trình lại cho Khu Quản lý Đường bộ IV.