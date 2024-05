Đề xuất xây dựng cầu cạn, hầm chui, cầu vượt nhiều tầng để xóa tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 51

TPO - Các phương án xây dựng cầu cạn song hành, hầm chui, cầu vượt nhiều tầng được đề xuất để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực thông hành đoạn tuyến quốc lộ 51 trên địa bàn Đồng Nai.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) vừa đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai phương án xây dựng cầu cạn chạy dọc quốc lộ 51 đoạn nối từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11.

Theo TEDI, đoạn tuyến quốc lộ 51 nối từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Cổng 11 và 2 nút giao này có vai trò hết sức quan trọng để kết nối giữa các tỉnh miền Tây Nam bộ, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương ra đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 hiện tại và các tỉnh phía Bắc. Do đó, đoạn tuyến có lưu lượng giao thông rất lớn, tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên.

TEDI đề xuất có thể xem xét phương án xây dựng cầu cạn từ đầu nút giao ngã tư Vũng Tàu (vượt qua nút giao ngã tư) và chạy dọc theo quốc lộ 51 qua nút giao Cổng 11 kết nối xuống đường Võ Nguyên Giáp. Chiều dài cầu cạn gần 6km. Cầu cạn dự kiến có 4 làn xe cơ giới có chiều rộng 17,5. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5,7 ngàn tỷ đồng.

Đối với nút giao ngã tư Vũng Tàu và nút giao Cổng 11 là 2 khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và là thường xảy tai nạn giao thông, TEDI đưa ra 2 phương án đầu tư xây dựng. Phương án 1, xây dựng nút giao dạng bóng đèn với các hạng mục cầu vượt trực thông trên tầng 3 theo hướng quốc lộ 51 đi cầu Hóa An và các nhánh rẽ trái gián tiếp từ cầu An Hảo đi Tam Hiệp, từ cầu Đồng Nai về cầu An Hảo và từ Tam Hiệp về Vũng Tàu; xây dựng cầu vượt cho xe máy dọc theo quốc lộ 1.

Phương án 2, xây dựng nút giao dạng hoa thị hoàn chỉnh, mở rộng cầu vượt hiện hữu để đáp ứng lưu lượng theo hướng đi thẳng trên quốc lộ 1 và lưu lượng các dòng rẽ thông qua các nhánh hoa thị. Xây dựng 14 công trình bán hầm tổ chức giao thông dạng ô bàn cờ để phục vụ cho xe máy và xe đạp lưu thông tách riêng với các phương tiện ô tô đặc biệt là xe tải lớn và container.

Về tổng mức đầu tư, đối với phương án 1 là gần 2,9 ngàn tỷ đồng và phương án 2 gần 9 ngàn tỷ đồng.

Đối với nút giao Cổng 11, TEDI đề xuất hai phương án đầu tư xây dựng. Phương án 1, xây dựng nút giao hoa thị hoàn chỉnh tại nút giao ngã tư giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường Bùi Văn Hòa. Toàn bộ xe ô tô sẽ được lưu thông trên tầng 2, tầng 3 và kết nối 2 tầng bằng các nhánh hoa thị. Dưới mặt bằng được ưu tiên cho xe máy;

Phương án 2, xây dựng nút giao liên thông hoàn chỉnh với các hạng mục cầu vượt trực thông dọc theo đường Võ Nguyên Giáp trên tầng 2 và cầu vượt trực thông theo đường Bùi Văn Hòa và quốc lộ 51 trên tầng 3. Các nhánh rẽ trái trực tiếp bằng cầu vượt. Mặt bằng dưới cầu được ưu tiên cho xe máy lưu thông.

Tổng mức đầu tư đối với phương án 1 là hơn 8,4 ngàn tỷ đồng và phương án 2 hơn 11 ngàn tỷ đồng.

Đối với nút giao giữa cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây với quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai đưa ra các đề xuất với Bộ Giao thông – Vận tải về phương án giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an giao thông tại các khu vực giao lộ này.

Theo đó trong văn bản góp ý phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành thuộc Dự án Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị có phương án bổ sung thêm làn thu phí, cải tạo vòng xoay trên quốc lộ 51 (bổ sung hầm chui hoặc điều chỉnh thành nút giao khác mức hoàn chỉnh) để giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực này. Đặc biệt, khi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong năm 2026, lưu lượng phương tiện qua nút giao này sẽ tăng cao.

Quan điểm của tỉnh Đồng Nai, các nút giao cần được thiết kế theo hướng nhiều tầng, sử dụng ít đất và có không gian cảnh quan đẹp, tạo điểm nhấn.

Các phương án sẽ được UBND tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy trước khi thống nhất lựa chọn phương án chính thức để làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải.