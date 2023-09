Bác bỏ lệnh bắt giữ nam diễn viên dùng 7 loại ma túy

TPO - Tòa án trung tâm Seoul cho rằng việc bắt giữ Yoo Ah In là không cần thiết vì nam diễn viên thừa nhận hút cần sa, tòa án cũng thu thập được một số bằng chứng liên quan.

Theo Korea JoongAng Daily, Tòa án trung tâm Seoul bác bỏ yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In từ công tố viên. Đây là lần thứ hai nam diễn viên được tha bổng dù có bằng chứng nhiều lần sử dụng ma túy. Điều này khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Đại diện Tòa án trung tâm Seoul, Hàn Quốc cho rằng việc giam giữ Yoo Ah In là "không cần thiết trong giai đoạn này vì nam diễn viên thừa nhận hút cần sa, tòa án cũng thu thập được một số bằng chứng liên quan".

Về việc sử dụng và ép buộc người khác sử dụng cần sa, tòa án ra thông báo: "Mặc dù nhiều khả năng Yoo Ah In đề nghị đồng phạm Kim hút cần sa, nhưng hành động có ở mức xúi giục không thì chưa thể kết luận".

Tòa án đồng thời cho rằng họ không xem Yoo Ah In là người tái phạm sử dụng ma túy vì nam diễn viên hợp tác với cơ quan điều tra. Tòa cũng xem xét khả năng bỏ trốn của Ảnh đế trẻ tuổi nhất Hàn Quốc dường như bằng không.

Yoo Ah In ra tòa thẩm vấn tại Tòa án trung tâm Seoul, từ 10h ngày 21/9. Sau khi cho lời khai, nam diễn viên bị trói tay, áp giải đến nơi tạm giam. Nhiều người dùng tiền thật ném vào mặt Yoo Ah In, dùng nhiều từ xúc phạm, trong đó có câu: "Mang tiền vào tù mà tiêu".

Trước đó, Cục Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul yêu cầu bắt giữ Yoo Ah In, YouTuber Choi, giám đốc công ty thời trang họ Park vì vi phạm kiểm soát ma túy, có khả năng tiêu hủy bằng chứng.

Channel A đưa tin Yoo Ah In có đến 200 lần sử dụng chất cấm, chi khoảng 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng) để mua propofol (loại thuốc kê đơn, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc vì có khả năng gây nghiện).

Đây là lần thứ hai Yoo Ah In bị truy tố sử dụng trái phép bảy loại chất cấm gồm propofol, cần sa, ketamine, cocaine, midazolam và alprazolam.

Hồi tháng 5, Yoo Ah In bị còng tay ra tòa sau khi đơn vị điều tra ma túy của Cơ quan nộp đơn yêu cầu lệnh bắt giữ với lý do lo ngại rằng nam diễn viên dùng quyền lực giả mạo bằng chứng, trốn ra nước ngoài. Tòa án bác bỏ yêu cầu, cho rằng lý do cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ là không đầy đủ.

Yoo, tên thật là Uhm Hong Sik, có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa vào tháng 2 khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ. Lúc đó, nam diễn viên chỉ thừa nhận dùng cần sa. Nhưng sau cuộc kiểm tra chi tiết vào tháng 3, mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In dương tính với propofol và các loại thuốc bất hợp pháp khác.