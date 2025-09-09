Bí quyết sống khỏe đẹp bắt đầu từ bữa ăn mỗi ngày

Sau 3 năm triển khai, “Tôi khỏe đẹp hơn” đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi để trở thành phong trào xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành cộng đồng thực hành dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện khoa học.

Sức hút được thể hiện rõ qua số lượng người tham gia: hơn 2.000 lượt đăng ký năm 2022, hơn 3.500 lượt năm 2023 và gần 5.000 lượt năm 2024. Phía sau các con số là hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng về những thay đổi ngoạn mục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Tôi khỏe đẹp hơn" không chỉ là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào xã hội đầy sức sống. Quan trọng hơn cả, đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện xúc động, về nghị lực giảm hàng chục kilogram để tìm lại sự tự tin, về quyết tâm vượt qua sự trì trệ để rèn luyện hằng ngày, hay về hạnh phúc của những gia đình cùng nhau thay đổi lối sống để khỏe mạnh, gắn kết hơn”.

"Tôi khoẻ đẹp hơn" đã trở thành phong trào trong xã hội.

Thứ trưởng biểu dương Báo Sức khỏe & Đời sống đã tiên phong, sáng tạo trong việc tổ chức sân chơi nhân văn, bền bỉ. Ông bày tỏ tin tưởng mùa giải thứ 4 sẽ tiếp tục đổi mới, hấp dẫn và lan tỏa sâu rộng.

Lan tỏa kiến thức sức khỏe đến cộng đồng

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức – cho biết: “Sứ mệnh của một tờ báo về sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc thông tin về bệnh tật, mà còn là người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện nâng cao sức khỏe cho mình”.

Theo ông Linh, mùa giải năm nay sẽ tăng cường các hoạt động tương tác với chuyên gia, mở thêm hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của gia đình, nhóm bạn. Thể lệ được tinh chỉnh đơn giản, giúp mọi người dễ dàng chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu.

GS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh Ban Giám khảo không chỉ tìm kiếm những người giảm cân nhiều nhất hay có hình thể đẹp nhất, mà chú trọng những thay đổi bền vững về thể chất, kiến thức dinh dưỡng và khả năng truyền cảm hứng. “Nhìn vào gần 5.000 người đăng ký mùa trước, chúng tôi hiểu trách nhiệm năm nay sẽ lớn hơn, nhưng cam kết làm việc công tâm, minh bạch và khoa học” – GS.TS Trần Thanh Dương nói.

Thông tin về cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 4

Thời gian: Từ 9/9/2025 đến 25/12/2025.

Đối tượng: Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có sức khỏe phù hợp.

Đăng ký: Qua website https://toikhoedephon.vn.

Hình thức: 3 vòng thi, mỗi vòng kéo dài 1 tháng.

Vòng 1 (09/09 - 15/10/2025): Đăng ký, cập nhật chỉ số và trả lời trắc nghiệm.



Vòng 2 (20/10 - 20/11/2025): Gửi clip chia sẻ hành trình, giao lưu trực tuyến với chuyên gia.



Vòng 3 (25/11 - 25/12/2025): Chung kết, đo chỉ số trực tiếp và phỏng vấn.

Giải thưởng:

01 Giải Đặc biệt: 50 triệu đồng



01 Giải Nhất: 30 triệu đồng



02 Giải Nhì: 20 triệu đồng/giải



03 Giải Ba: 10 triệu đồng/giải



05 Giải Tư: 5 triệu đồng/giải



Các giải phụ: Giải nhiều view nhất, Giải nỗ lực nhất, Giải câu chuyện truyền cảm hứng nhất.

Ban Tổ chức sẽ chọn ra 12 ứng viên xuất sắc để tôn vinh trong Lễ Tổng kết và Trao giải, dự kiến tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và phát sóng trực tiếp trên truyền hình.