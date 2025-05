Bí quyết chọn sữa chất lượng cho cả gia đình

Sữa là một sản phẩm thiết yếu, góp phần cung cấp dinh dưỡng cho người tiêu dùng trong mọi lứa tuổi. Thế nhưng hiện nay, thị trường sữa Việt Nam đối mặt với thách thức lớn do sữa không rõ nguồn gốc.

Theo các chuyên gia, sữa không rõ nguồn gốc thường không được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, có thể chứa các vi khuẩn, virus gây hại hoặc các chất phụ gia không an toàn. Khi trẻ uống phải những loại sữa này, nguy cơ bị tiêu chảy cấp, nôn mửa, đau bụng và các rối loạn tiêu hóa khác tăng lên đáng kể.

Theo số liệu từ Buzzmetrics Insight+, chuyên trang nghiên cứu về mạng xã hội, chưa đầy một tuần từ sau thông tin đường dây sản xuất sữa giả được công bố, đã có hơn 325.000 lượng thảo luận, hơn 96.000 người tham gia thảo luận về vụ việc liên quan và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phần lớn thảo luận từ các mẹ trong độ tuổi 25-34, chia sẻ về dòng sữa đang dùng để chắc rằng mình không mua phải sữa giả, đồng thời cũng nêu lên quan điểm của bản thân khi chọn sữa cho gia đình.

Trước thực trạng thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng ngày càng đề cao việc lựa chọn những thương hiệu uy tín, minh bạch về chất lượng. Với hành trình hơn gần 70 năm phát triển, Mộc Châu Milk tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu sữa lâu đời và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1958, Mộc Châu Milk tự hào sở hữu vùng nguyên liệu riêng biệt với những đàn bò sữa được chăm sóc tại cao nguyên Mộc Châu – nơi khí hậu ôn hòa, thảm cỏ tự nhiên xanh tốt quanh năm. Từ đồng cỏ đến trang trại, mỗi giọt sữa tươi đều được sản xuất theo quy trình khép kín hiện đại, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt ở mọi công đoạn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Mộc Châu Milk chính là cam kết minh bạch nguồn gốc. Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất hành trình sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Mỗi sản phẩm sữa của Mộc Châu Milk không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong nước mà còn đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO 9001:2015, ISO 22000, VietGAHP.

Với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng, Mộc Châu Milk đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá như Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu Quốc gia, và Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam. Những thành tựu này là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của Mộc Châu Milk trong việc gìn giữ giá trị “sữa thật, từ đất trời thật” suốt gần bảy thập kỷ qua.

Bên cạnh vấn đề về thương hiệu, người tiêu dùng chú ý chọn mua sữa tại các địa chỉ uy tín như hệ thống siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng mẹ & bé đã được cấp phép, nhà thuốc có đăng ký kinh doanh rõ ràng hoặc website chính thức của nhà sản xuất. Để tránh mua phải sữa không rõ nguồn gốc, người tiêu dùng nên ưu tiên mua sản phẩm tại website hoặc cửa hàng phân phối chính hãng của nhà sản xuất.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Mộc Châu Milk duy trì mạng lưới hơn 63.000 điểm bán, đẩy mạnh hiện diện tại khu vực phía Nam và kênh thương mại điện tử.

Với Mộc Châu Milk, người tiêu dùng có thể kiểm tra trên chính sản phẩm có logo, logo Thương hiệu Quốc gia. Đặc biệt, mỗi sản phẩm chính hãng của Mộc Châu Milk đều có mã vạch rõ ràng để khách hàng kiểm tra xác thực trên app của Trung tâm mã vạch mã số Quốc gia, xem đầy đủ các thông tin về hình ảnh sản phẩm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm an toàn, tự nhiên và minh bạch, Mộc Châu Milk cam kết đồng hành cùng các gia đình Việt, mang đến nguồn sữa tươi sạch, chất lượng, đảm bảo sự an tâm trong từng lựa chọn. Với nguồn cung sữa tươi dồi dào từ cao nguyên Mộc Châu – nơi những đàn bò được chăm sóc theo quy trình hiện đại, khép kín – Mộc Châu Milk mong muốn khuyến khích người tiêu dùng trở thành những người mua sắm thông thái, ưu tiên lựa chọn sản phẩm sữa thật, sữa tươi, sữa chính hãng. Đó không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe, mà còn là bảo đảm chế độ dinh dưỡng an toàn, đầy đủ cho cả gia đình.