Bị lừa đảo yêu cầu chứng minh năng lực tài chính, nam sinh mất trắng 60 triệu đồng

TPO - Do không nắm được thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, nam sinh viên A. đã chuyển gần 60 triệu đồng cho đối tượng với chiêu thức nạn nhân bị khởi tố trong một vụ án, cần chứng minh năng lực tài chính. Mặc dù chiêu thức không mới, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy vì không theo dõi các khuyến cáo của lực lượng công an.

Sáng 27/4, anh N.N.A. (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại từ một đầu số lạ tự xưng là cán bộ Phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội thông báo, thông tin cá nhân của A. đã được sử dụng để lập tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ rửa tiền. "Cán bộ" này yêu cầu A. đến Công an TPHCM làm việc bởi vụ án được khởi tố trong TPHCM.

Sau một hồi trao đổi, doạ dẫm, gửi quyết định phê chuẩn "lệnh bắt giữ hình sự" giả mạo khiến nạn nhân sợ hãi, bị thao túng tâm lý, để không phải vào TPHCM, đối tượng giả danh công an yêu cầu nam sinh viên chứng minh hoàn cảnh của mình không khó khăn đến mức bán thông tin cá nhân cho những đối tượng rửa tiền. Các đối tượng dùng nhiều đầu số khác nhau, cả điện thoại và zalo liên hệ bắt A. kê khai tài sản cá nhân. Sau khi thấy năng lực tài chính của A còn thấp, chúng yêu cầu A. nhờ người nhà chuyển cho một số tiền lớn để chứng minh rằng bản thân A. có thể được người thân giúp đỡ khi đối mặt với khó khăn bất ngờ ập đến.

Một mặt các đối tượng thúc ép nạn nhân xin tiền gia đình, một mặt đe doạ nếu tiết lộ lý do này sẽ khiến cả gia đình bị liên lụy với tội danh làm lộ thông tin, bố mẹ mất sự nghiệp và đối mặt với án tù giam...Do không nắm được thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, nam sinh viên A. đã nghe theo những đối tượng đó để tìm cách xin tiền gia đình.

Nhưng vì không đưa ra được lý do phù hợp để xin tiền gia đình, A. được các đối tượng "khuyên" lấy một số tài sản giá trị trong nhà đi bán. Trong cả quá trình trao đổi và lấy tài sản có giá trị trong nhà đi bán, các đối tượng yêu cầu nam sinh viên không được ngắt máy và bật loa ngoài để chúng kiểm soát tránh lộ thông tin và hướng dẫn lý do bán tài sản là "bố đang chăm bà nội trong bệnh viện" nên phải bán gấp. Chủ cửa hàng yêu cầu nói chuyện với gia đình thì các đối tượng giả danh bố nạn nhân để nói lý do phải bán tài sản. Bán được tiền chúng bắt nạn nhân chuyển vào một số tài khoản khác tự xưng là tài khoản của cơ quan nhà nước để xác minh rằng A. có đủ điều kiện tài chính.

Lừa được số tiền ban đầu là 60 triệu, những đối tượng này tiếp tục yêu cầu A. phải chứng minh có thêm một người thân nữa hỗ trợ tài chính, từ đó các đối tượng sẽ giúp hoàn tất hồ sơ chứng minh A. vô tội.

Những kẻ lừa đảo gửi cho A. một hồ sơ du học, bày cách xin tiền người thân chuyển vào tài khoản cá nhân để chứng minh A có năng lực tài chính đi du học. Đến lúc này, A. mới nghi ngờ và gọi cho mẹ để tường thuật về trường hợp của mình từ đầu và biết mình bị lừa. Sau đó A. đến cơ quan Công an một phường trên địa bàn quận Cầu Giấy trình báo.

Thủ đoạn giả danh các cơ quan chức năng gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt nhiều trường hợp là thanh niên trẻ do ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần khuyến nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi có vấn đề gì về việc bị tình nghi, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy triệu tập hoặc gửi thông qua Công an phường, trong trường hợp băn khoăn việc bản thân bị tình nghi có đúng sự thật hay không, có thể trực tiếp ra Công an phường để xác minh thay vì nghe theo các đối tượng để chuyển tiền vào một số tài khoản lạ hoặc nhấn vào các link để kê khai thông tin.