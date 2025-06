‘Bí kíp luyện rồng’ lật đổ bom tấn Disney

TPO - Ngay sau khi ra mắt, “How to Train Your Dragon” lật đổ sự thống trị phòng vé kéo dài suốt 3 tuần của “Lilo & Stitch”.

Ngôi vương phòng vé đổi chủ

Ngày 13/6, How to Train Your Dragon (Bí kíp luyện rồng) phiên bản live-action (người đóng) ra mắt khán giả sau thời gian dài chờ đợi.

Chỉ trong 3 ngày cuối tuần (13-15/6), bộ phim Universal vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, với hơn 83 triệu USD. Con số này cao hơn cả kỳ vọng ban đầu, 70-80 triệu USD.

Chưa dừng lại ở đó, phim mang về thêm 114 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số ấn tượng là 197,8 triệu USD.

Theo Variety, How to Train Your Dragon tốn 150 triệu USD để sản xuất và khoảng 100 triệu USD phục vụ quảng bá. Tính cả số tiền phải trả cho rạp chiếu phim, Universal cần thu về khoảng 500 triệu USD mới đủ hòa vốn.

Với tốc độ bán vé hiện tại, con số trên hoàn toàn nằm trong khả năng. Thậm chí, How to Train Your Dragon có thể mơ đến giấc mơ tỷ USD.

How to Train Your Dragon là phiên bản người đóng của bộ phim hoạt hình cùng tên phát hành năm 2010. Thành công của bộ phim gốc kéo theo 2 phần khác là How to Train Your Dragon 2 (2014) và How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019). Bộ 3 này đạt tổng doanh thu toàn cầu là 1,6 tỷ USD, trở thành một trong những thương hiệu hoạt hình phiêu lưu ăn khách hàng đầu thế giới.

Bản live-action tiếp tục do Dean DeBlois, người chỉ đạo 3 phần phim hoạt hình, viết kịch bản và đạo diễn.

Lấy bối cảnh tại ngôi làng Viking huyền thoại có tên là Berk, nội dung phim kể về cuộc phiêu lưu của thiếu niên gầy gò, lạc lõng Hiccup với con rồng đen bị thương Toothless.

Giới chuyên môn không đánh giá quá cao bản live-action (77% trên Rotten Tomatoes) so với phim gốc (99%). Tuy nhiên, phản hồi của khán giả lại rất tích cực (điểm A trên CinemaScore và 98% trên Rotten Tomatoes). Điều này lý giải cho doanh thu ấn tượng trong tuần mở màn.

“Nhà làm phim Dean DeBlois tạo ra câu chuyện đáng kinh ngạc với trái tim, hành động và cảm xúc. Nhiều thế hệ yêu thích phim. Với số điểm của khán giả, tôi tin rằng chúng tôi còn chặng đường dài trong suốt mùa hè”, Jim Orr, giám đốc phân phối thị trường nội địa của Universal, chia sẻ.

Với niềm tin chiến thắng tuyệt đối, Universal công bố How to Train Your Dragon 2 bản live-action được phát hành vào năm 2027.

Cùng với A Minecraft Movie và Lilo & Stitch là bộ phim Hollywood xếp loại PG (dành cho mọi lứa tuổi, nhưng có một số chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, cha mẹ cần cân nhắc) tạo cú nổ phòng vé trong năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm, các bộ phim PG tạo ra 1,53 tỷ USD doanh thu phòng vé, chiếm 41% tổng doanh thu của tất cả phim.

“PG đã trở thành tiêu chuẩn vàng của hệ thống xếp hạng phim. Nó chỉ ra phim phù hợp với trẻ em, nhưng vẫn đủ hấp dẫn đối với những đối tượng khán giả còn lại. Đây chắc chắn là tín hiệu tốt cho những bộ phim sắp ra mắt là Elio, Smurfs và Bad Guys 2”, Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore, nói với Variety.

Kết cục thua lỗ của Tom Cruise

How to Train Your Dragon lật đổ sự thống trị kéo dài 3 tuần của một bộ phim live-action khác, Lilo & Stitch. Ở vị trí thứ 2, bom tấn Disney thu về 15,5 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 4 phát hành. Tính đến ngày 16/6, phim mang về 366 triệu USD từ thị trường nội địa và 858 triệu USD trên toàn cầu. Lilo & Stitch đang trên đà trở thành bộ phim đầu tiên đạt doanh thu tỷ USD trong năm 2025.

Vị trí thứ 3 thuộc về bộ phim mới phát hành vào ngày 13/6, Materialists, của A24. Tác phẩm hài lãng mạn kiếm được 12 triệu USD từ 2.844 rạp chiếu phim ở khắp Bắc Mỹ.

Dù gây tranh cãi trong khán giả (điểm B- trên CinemaScore), Materialists có màn ra mắt vượt kỳ vọng ban đầu là 8-10 triệu USD. Với kinh phí sản xuất 20 triệu USD (chưa bao gồm phí tiếp thị), doanh số bán vé như trên đầy hứa hẹn.

Materialists do Celine Song đạo diễn, kể về bà mối có tiếng ở thành phố New York (Dakota Johnson) rơi vào mối quan hệ tay ba với người đàn ông giàu có (Pedro Pascal) và bạn trai cũ (Chris Evans).

Mission: Impossible - The Final Reckoning của Paramount bị tụt xuống một hạng so với tuần trước, giữ vị trí thứ 4. Phần 8 của loạt phim hành động ăn khách kiếm được 10,3 triệu USD từ 2.942 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, giảm 31% so với tuần trước. Hiện tại, Mission: Impossible 8 thu về tổng cộng 166,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 506 triệu USD trên toàn thế giới.

Do chi phí sản xuất khổng lồ (400 triệu USD), phim không đủ sức để thoát khỏi tình trạng thua lỗ trong thời gian chiếu rạp, vì chủ rạp chiếu phim được giữ lại một nửa doanh thu bán vé.

Theo sau Tom Cruise là bộ phim do bạn gái tin đồn của anh (Ana de Armas) đóng chính, From the World of John Wick: Ballerina. Trước đó, phim ra mắt ở vị trí thứ 2 phòng vé, vượt qua cả Mission: Impossible 8. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, phim bộc lộ sự đuối sức.

Trong tuần thứ 2 ra rạp, phim thu về 9,4 triệu USD từ 3.409 rạp chiếu ở Bắc Mỹ, giảm 62% so với doanh thu ra mắt.

Tính đến ngày 16/6, Ballerina thu về 41,8 triệu USD ở Bắc Mỹ và 91,5 triệu USD trên toàn cầu. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với bộ phim có kinh phí sản xuất 90 triệu USD.