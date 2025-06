Bạn gái đánh bại Tom Cruise

TPO - Bộ phim của Ana de Armas đẩy lùi “Mission: Impossible 8” để giành vị trí thứ 2 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ sau 3 ngày cuối tuần.

Phần phụ John Wick ra mắt không lý tưởng

Ngày 6/6, From the World of John Wick: Ballerina (Từ Vũ trụ John Wick: Ballerina) do Ana de Armas đóng chính gia nhập cuộc đua phòng vé mùa hè.

Tác phẩm này là phần ngoại truyện của bom tấn hành động John Wick, với bối cảnh nằm giữa John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) và John Wick: Chapter 4 (2023). Ana de Armas vào vai Eve Macarro (còn gọi là Rooney), vũ công ballet từ tổ chức tội phạm Ruska Roma. Sau này, cô trở thành sát thủ chuyên nghiệp để trả thù cho cái chết của gia đình mình.

Sau 3 ngày cuối tuần, phần phụ của bom tấn hành động John Wick kiếm được 25 triệu USD từ 3.409 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Con số này thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 28 triệu USD, nhưng cũng đủ cho Ballerina đá văng Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi - Sự phán xét cuối cùng) khỏi vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh số bán vé.

Tình hình bán vé ở thị trường quốc tế khá ảm đảm, chỉ thu về 26 triệu USD từ 82 quốc gia, thấp hơn dự đoán khoảng 4 triệu USD. Như vậy, doanh thu mở màn toàn cầu là 51 triệu USD.

Tốc độ kiếm tiền này được đánh giá là chưa lý tưởng đối với tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 90 triệu USD, chưa tính chi phí quảng bá và chia cho bên rạp chiếu phim.

Lionsgate muốn Ballerina đặt nền móng cho việc sản xuất thêm nhiều phần phụ của John Wick vì vũ trụ điện ảnh này đang phát triển mạnh mẽ. Hãng hy vọng khán giả quan tâm đến loạt phim mà không cần đến Keanu Reeves, tài tử thủ vai sát thủ chuyên nghiệp trong 4 phần phim, là điểm thu hút chính.

Tuy nhiên, mục tiêu đó không phải dễ dàng thực hiện được. Mặc dù có điểm khán giả tích cực (A- trên CinemaScore) và mức đánh giá khá từ giới chuyên môn (75% trên Rotten Tomatoes), Ballerina không mấy thu hút khán giả đến rạp xem phim.

Vì Ballerina không phải phần tiếp theo của John Wick và nhân vật Eve Macarro hoàn toàn mới trong vũ trụ này, không có gì bất ngờ khi doanh số bán vé ban đầu thấp hơn nhiều so với loạt phim chính. Ngoài ra, phim xếp hạng R (17+) cũng giới hạn số lượng khán giả ra rạp.

Lionsgate cố tình thêm dòng mô tả cồng kềnh From the World of John Wick vào tiêu đề để khích lệ những người hâm mộ tay sát thủ John Wick. Điều này gây nhiều thất vọng cho khán giả vì Keanu Reeves chỉ xuất hiện thoáng qua.

Sau khi John Wick gốc vào năm 2014 mở màn với 14 triệu USD, những phần tiếp theo chứng kiến sự tăng vọt về doanh thu 3 ngày đầu công chiếu. Cụ thể, John Wick: Chapter 2 (2017) kiếm được 30,4 triệu USD, John Wick: Chapter 3 - Parabellum với 56,8 triệu USD và John Wick: Chapter 4 đạt 73,8 triệu USD.

“Đây là sự khởi đầu yếu ớt cho phần phụ của bộ phim hành động ly kỳ. Khán giả hào hứng với bộ phim, nhưng chưa đủ để họ ra rạp với số lượng lớn”, nhà phân tích David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhận định trên Variety.

Lionsgate có kế hoạch tiếp tục sản xuất John Wick 5, phần phụ xoay quanh sát thủ mù Caine của Donnie Yen và phim hoạt hình tiền truyện.

Lilo & Stitch chưa có đối thủ

Lilo & Stitch tiếp tục giữ vị trí ngôi vương phòng vé sau 3 tuần công chiếu. Bản live-action kiếm thêm được 32,5 triệu USD từ 4.185 địa điểm ở Bắc Mỹ. Tính đến ngày 9/6, phim có doanh thu phòng vé nội địa là 335,8 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 772 triệu USD. Với tốc độ hiện tại, tác phẩm Disney này sẽ sớm trở thành bộ phim Hollywood đầu tiên trong năm 2025 đạt mốc tỷ USD tiền bán vé.

Mission: Impossible 8 kiếm được 15 triệu USD từ 3.496 rạp chiếu ở Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 ra mắt. Tom Cruise bị bạn gái tin đồn đẩy xuống vị trí thứ 3 doanh số bán vé. Hiện tại, phim mang về 149 triệu USD ở Bắc Mỹ và 450 triệu USD trên toàn thế giới. Với khoản kinh phí sản xuất khổng lồ 400 triệu USD, The Final Reckoning nhiều khả năng không đủ sức để thoát khỏi tình trạng thua lỗ trong thời gian chiếu rạp.

Ở vị trí thứ tư, Karate Kid: Legends thu về thêm 8,7 triệu USD trong tuần thứ hai ra mắt, giảm mạnh 58% so với doanh thu mở màn là 21 triệu USD. Đến nay, phim thu về 35 triệu USD ở thị trường nội địa và 74 triệu USD trên toàn cầu. Đây là kết quả khá tệ đối với bộ phim có kinh phí sản xuất 45 triệu USD. Sự trở lại Hollywood của Thành Long không giúp phần phim mới đạt được doanh thu phòng vé như hai "tiền bối".

Final Destination: Bloodlines đứng thứ năm với 6,4 triệu USD từ 2.867 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Sau 4 tuần công chiếu, bộ phim kinh dị về cái chết kiếm được 123 triệu USD ở Bắc Mỹ và 257 triệu USD trên toàn thế giới.

Sau cuối tuần này, tổng doanh thu phòng vé cao hơn 26% so với năm 2024, nhưng vẫn chậm hơn 27% so với năm 2019. Trong tháng 6, nhiều tác phẩm được mong đợi ra mắt, bao gồm How to Train Your Dragon bản live-action của Universal, 28 Years Later của Sony, Elio của Pixar của Disney và bộ phim đua xe F1 của Brad Pitt. Tháng 7 cũng có những cái tên đầy hứa hẹn như Jurassic World của Universal, Superman của Warner Bros. và DC, Smurfs của Paramount và The Fantastic Four: First Steps của Disney và Marvel. Tất cả bom tấn trên mở ra hy vọng về một mùa phim hè bùng nổ, với doanh số bán vé đạt mức kỷ lục hậu đại dịch.