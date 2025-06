Mỹ nhân ’50 sắc thái’ bất bình

TPO - Nữ diễn viên Dakota Johnson mô tả Hollywood là mớ hỗn độn. Cô cho rằng những quyết định trong ngành công nghiệp điện ảnh được đưa ra bởi những người không thực sự xem phim.

Ngày 12/6, Dakota Johnson tham gia chương trình trò chuyện Hot Ones với tư cách khách mời. Trong chương trình, MC Sean Evans hỏi nữ diễn viên sinh năm 1989 về lý do cảm thấy “Hollywood sợ rủi ro”.

Johnson chỉ ra bất cập lớn nhất tại kinh đô điện ảnh thế giới là các quyết định sáng tạo được đưa ra bởi những người không thực sự xem phim hoặc không biết gì về phim.

Ngôi sao 50 sắc thái cũng cho rằng Hollywood đang trì trệ, không dám thoát ra khỏi vùng an toàn.

“Khi một thứ gì đó thành công, hãng phim muốn duy trì điều đó nên họ làm lại những thứ tương tự. Nhưng khán giả không muốn điều đó. Họ muốn sự mới mẻ. Họ muốn cảm nhận sự khác biệt, trải nghiệm những điều chưa từng được xem và nhìn thấy thứ chưa từng có. Tôi không biết nữa. Tôi đoán là mọi thứ đang hơi hỗn loạn, đúng không?”, Johnson nêu quan điểm.

Truyền thông Mỹ khen ngợi phát ngôn của Dakota Johnson là thẳng thắn và có trách nhiệm. Cô phần nào phản ánh mối quan ngại về việc Hollywood đang trì trệ sáng tạo và thiếu đột phá.

Theo The Hollywood Reporter, ngành điện ảnh Mỹ đã bước vào “cơn sốt IP”. Đây là xu hướng Hollywood ưu tiên làm phim dựa trên các IP (intellectual property - tài sản trí tuệ) có sẵn, thay vì đầu tư vào ý tưởng hoặc kịch bản gốc mới.

Hãng phim tập trung nguồn lực vào các bản làm lại và phần tiếp theo của những tác phẩm điện ảnh và truyền hình đã thành công và có lượng khán giả ổn định.

Điều này khiến việc đưa ra ý tưởng mới trở nên khó khăn hơn. Hãng phim và nền tảng dịch vụ phát trực tuyến cố né tránh những dự án chưa được biết đến hoặc tiềm ẩn rủi ro cao.

Ví dụ gần đây nhất là HBO rầm rộ tuyển diễn viên cho bản truyền hình của bom tấn Harry Potter. Tương tự, sau thành công của series Game of Thrones, phần ngoại truyện House of the Dragon cũng được ra mắt vào năm 2022. Series Young Sheldon cũng ăn theo The Big Bang Theory.

Trên màn ảnh rộng, tác phẩm thống lĩnh phòng vé 3 tuần qua là phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình ăn Lilo & Stitch. Trong khi đó, Ballerina có thêm dòng "Từ vũ trụ John Wick" ở tiêu đề. Mission: Impossible - The Final Reckoning cũng là phần thứ 8 của loạt phim hành động ăn khách Mission: Impossible. Karate Kid: Legends cũng ra mắt với hào quang của hai phần phim ăn khách trước đó.

Sinners hay Materialists, bộ phim mới của Dakota Johnson, nằm trong số ít tác phẩm gốc được chiếu tại rạp chiếu phim hiện nay.

Theo giới thiệu, Materialists là bộ phim hài lãng mạn do Celine Song viết kịch bản và đạo diễn. Trong phim, Dakota Johnson thủ vai Lucy, nữ diễn viên thất bại chuyển hướng sang làm công việc mai mối. Cô vướng vào mối tình tay ba với hai người đàn ông do Chris Evans và Pedro Pascal đóng.

Phim nhận đánh giá khá tốt từ giới chuyên môn, với 87% trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, điểm khán giả chỉ ở mức trung bình - khá là 69%.

Phim phát hành ở Bắc Mỹ vào ngày 13/6, nhưng đến 16/8 mới phân phối toàn cầu.