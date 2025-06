Sinh nhật bất ổn của ông Trump

TPO - Loạt tên tuổi hàng đầu Hollywood Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Gracie Abrams, Kerry Washington… đổ xuống đường tham gia cuộc biểu tình phản đối chính quyền Donald Trump.

Ngày 14/6, người dân khắp nước Mỹ, kể cả các thành phố lớn như Los Angeles và New York, đổ xuống đường tham gia cuộc biểu tình No Kings (Không có vua), nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump và chính sách của ông. Hoạt động này diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ ở Washington, trùng sinh nhật lần thứ 79 của ông chủ Nhà Trắng.

Trong đám đông chống lại ông Trump xuất hiện không ít gương mặt đình đám của Hollywood.

Người khổng lồ xanh Mark Ruffalo nói với MSNBC lý do bất chấp trời mưa hòa mình vào dòng người ở thành phố New York là để gửi đi thông điệp và góp phần cứu lấy nền dân chủ đang gặp rắc rối. Tài tử sinh năm 1967 cáo buộc ông Trump đang tự biến mình thành vua và nhà độc tài.

“Chúng tôi không thấy phe đối lập nào đủ mạnh để đứng lên chống lại sự chà đạp quyền của chúng tôi và hiến pháp đang diễn ra mỗi ngày bằng các sắc lệnh hành pháp, bằng việc từ chối tuân thủ lệnh của tòa án, bắt cóc người nhập cư. Chúng tôi căm phẫn và sợ hãi. Chúng tôi biết cách duy nhất để đấu tranh với thực trạng này là đoàn kết lại”, Ruffalo chia sẻ.

Trong khi đó, Jimmy Kimmel tham gia cuộc biểu tình ở San Francisco cùng cha mẹ. Nam MC mô tả việc mình đang làm là hành động yêu nước, cũng như thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người.

Hai diễn viên Dan Bucatinsky và Marisa Tomei đăng ảnh chụp cùng nhau trong cuộc biểu tình lên trang cá nhân, kèm chú thích: “Cùng nhau cho thấy nền dân chủ trông như thế nào”.

Ca sĩ Gracie Abrams, được yêu thích với bài hát That's So True, cũng chia sẻ ảnh chụp giữa đám đông. Cô tuyên bố tự do ngôn luận không phải nổi loạn. Cô cũng trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà hoạt động Nam Phi Desmond Tutu: “Nếu bạn trung lập trong những tình huống bất công, nghĩa là bạn chọn đứng về phía kẻ áp bức”.

Nhạc sĩ Moby kêu gọi: “Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để bảo vệ nền dân chủ: biểu tình, quyên góp, đăng bài, ứng cử, bỏ phiếu… Ngoài ra, bây giờ hoàn toàn không phải là lúc để đấu đá nội bộ”.

Hashtag #nokings cũng được nhiều người nổi tiếng khác sử dụng trong bài đăng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Julia Louis-Dreyfus, ngôi sao phim White Lotus Natasha Rothwell, diễn viên Ayo Edebiri, Gina Rodriguez-LoCicero, Mary Elizabeth Ellis, Anna Kendrick, Tessa Thompson, ca sĩ Evanescence Amy Lee, Kerry Washington… đều cho biết họ là một phần trong đám đông phản đối ông Trump.

No Kings được đánh giá là một trong những làn sóng phản kháng lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, vượt qua cả các cuộc Hands Off vào đầu tháng 2.

Theo ghi nhận, hơn 2.000 điểm biểu tình diễn ra trên khắp 50 bang của Mỹ, thậm chí có cả ở nước ngoài. Ước tính số người tham gia từ 5-11 triệu.

Trước làn sóng phản đối, ông Trump phủ nhận mình là vua. Người đứng đầu nước Mỹ cảnh báo nếu biểu tình diễn ra quanh khu vực diễu binh, họ phải hứng chịu sự áp chế bằng "sức mạnh rất lớn".