Bị khởi tố vì đưa thông tin gian dối về dự án bất động sản để bán đất nền

TPO - Ngày 29/4, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.