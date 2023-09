Bệnh viện phụ sản đầu tiên mở phòng khám nha để... ngăn chặn sinh non

TPO - Đây là mô hình chưa từng có tiền lệ trong ngành y khi một bệnh viện sản khoa mở phòng khám nha. Việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế cần một mô hình chăm sóc toàn diện cho phụ nữ trong suốt giai đoạn thai kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Ngày 6/9, Bệnh viện Hùng Vương TPHCM đã khai trương phòng khám nha nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ trong giai đoạn sinh sản. Phòng khám với 2 ghế nha khoa, có sự phối hợp chuyên môn của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, khoảng 85% người lớn tại Việt Nam bị sâu răng. Ở phụ nữ khi mang thai nguy cơ sâu răng càng gia tăng bởi sự thay đổi nội tiết tố. Một số tình trạng răng lợi hay gặp ở phụ nữ mang thai như viêm nướu, viêm nha chu, sâu răng, mòn răng, u lợi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của thai phụ là nguyên nhân gia tăng tỷ lệ sinh non trong cộng đồng.

Từ trước đến nay, những thai phụ bị bệnh lý răng miệng thường phải đến bệnh viện có chuyên khoa nha điều trị. Thực tế trên không chỉ gây khó khăn trong việc phối hợp chuyên môn giữa sản khoa và nha khoa mà còn khiến người bệnh tốn nhiều thời gian, sức lực, phát sinh chi phí.

“Chúng tôi mong muốn góp thêm phần nhỏ vào chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người phụ nữ, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ sinh non từ đó cải thiện chất lượng dân số”, PGS Diễm Tuyết nói.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đây là mô hình chưa từng có tiền lệ trong ngành y khi một bệnh viện sản khoa mở phòng khám nha. Việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế cần một mô hình chăm sóc toàn diện cho phụ nữ trong suốt giai đoạn thai kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 12% trẻ bị đẻ non có bệnh lý răng lợi ở người mẹ trong giai đoạn thai kỳ. WHO ghi nhận, nếu phụ nữ mang thai bị bệnh lý răng lợi sẽ tăng nguy cơ sinh non lên 2 đến 3 lần. Trẻ bị sinh non sẽ gia tăng bệnh tật do cơ thể chưa hoàn chỉnh, gây gánh nặng cho gia đình và xã hội.