Bến xe ở Hà Nội: Nơi 'xả' barie cho phương tiện vào đón trả khách miễn phí, nơi thu phí giá cao

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay tất cả các sảnh đón trả khách ở bến xe, ga tàu, sân bay, thậm chí là bệnh viện đều miễn phí cho xe ô tô dưới 9 chỗ vào đón trả khách trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Việc này vừa tạo thuận lợi cho đi lại của hành khách, người thân, vừa giúp cho các bến xe, nhà ga kéo hành khách đến với bến. Hơn nữa, bản chất, các xe ô tô, xe máy chở người vào bến là mang khách, mang doanh thu cho bến, do vậy bến nên chia sẻ, miễn phí cho các xe đưa, đón người.