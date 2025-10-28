Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Bến xe ở Hà Nội: Nơi 'xả' barie cho phương tiện vào đón trả khách miễn phí, nơi thu phí giá cao

Nhóm Phóng viên

TPO - Cùng chức năng, điều kiện khai thác và đối tượng hành khách phục vụ như nhau nhưng hiện một số bến xe Hà Nội đang có tình trạng, bến thì thu giá phí phương tiện vào đón, trả khách với mức cao; bến lại 'xả' barie để phương tiện vào miễn phí.

tp-1-5389.jpg
Là bến xe đang có lượng khách đi lại thuộc "tóp" đông nhất tại Hà Nội, vừa qua bến xe Giáp Bát đã cải tạo, tổ chức lại các khu vực hoạt động, trong đó có bố trí 1 làn đường dành riêng cho xe ô tô, xe máy vào bến đón, trả khách.
1.png
Toàn bộ khu vực quảng trường phía trước bến xe Giáp Bát được dành cho xe buýt và xe đón trả khách của người dân, xe taxi, xe công nghệ hoạt động.
tp-2.jpg
Để tạo thuận lợi cho xe người dân, xe taxi, xe công nghệ vào đón trả khách, ngày 27/10 bến xe Giáp Bát cho biết, bến thực hiện miễn phí cho xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi của người dân, xe taxi, xe công nghệ vào bến đón, trả khách (biển thông báo ở ảnh nhỏ).
tp-3-4003.jpg
Việc tổ chức, sắp xếp lại khu vực hoạt động ở quảng trường và miễn phí cho ô tô dưới 9 chỗ vào bến đón, trả khách đã góp phần giảm tình trạng ô tô, taxi dừng đỗ lộn xộn, ùn tắc giao thông trước khu vực bến trên đường Giải Phóng.
tp-4-9675.jpg
Tuy nhiên, khác với thực tế trên, hiện các phương tiện vào bến xe Nước Ngầm, dù chỉ vào rồi ra ngay hoặc dừng đỗ trong vòng 1 giờ đều được nhân viên bến xe thu giá 30.000 đồng/lượt.
tp-5-1251.jpg
Khi xe ô tô con dưới 9 chỗ và cả xe taxi, xe công nghệ vào bến nhân viên kiểm kiểm soát ở cổng ra vào đưa cho một thẻ cứng ghi là "Thẻ ra vào bến" thay cho xé vé có thu phí. Khi ra được nhân viên kiểm soát thu lại thẻ và thông báo mức phí 30.000 đồng/lượt.
tp-6-1369.jpg
Theo phản ánh của nhiều lái xe, bến xe Nước Ngầm nằm ngoài Vành đai 3 trên cao việc thu mức phí xe vào bến như trên là quá cao. Với lái xe dịch vụ như taxi, xe công nghệ, nếu không xin thêm hành khách được khoản phí này thì lái xe không dám vào bến, đành phải thả khách ở ngoài đường.
tp-7-5929.jpg﻿
tp-8-4704.jpg
Với xe máy (bãi xe không có mái che trước đây và bãi xe cao tầng có mái che hiện nay), bến xe Nước Ngầm cũng đang thu 10.000 đồng/lượt.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay tất cả các sảnh đón trả khách ở bến xe, ga tàu, sân bay, thậm chí là bệnh viện đều miễn phí cho xe ô tô dưới 9 chỗ vào đón trả khách trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Việc này vừa tạo thuận lợi cho đi lại của hành khách, người thân, vừa giúp cho các bến xe, nhà ga kéo hành khách đến với bến. Hơn nữa, bản chất, các xe ô tô, xe máy chở người vào bến là mang khách, mang doanh thu cho bến, do vậy bến nên chia sẻ, miễn phí cho các xe đưa, đón người.

Nhóm Phóng viên
#bến xe hà nội #bến xe giáp bát #bến xe nước ngầm #bến xe #bến xe khách #bến xe quá tải #bến xe thu phí chặt chém

Xem thêm

Cùng chuyên mục