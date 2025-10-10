Đề xuất bỏ nộp lại phù hiệu, trả kết quả thủ tục giao thông qua VNeID

TPO - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 158/2024, với loạt đề xuất cải cách mạnh mẽ như trả kết quả thủ tục hành chính bằng bản điện tử, qua VNeID và bãi bỏ quy định nộp lại phù hiệu - hướng tới nền quản lý vận tải hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp.

Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 158/2024/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều nội dung nhằm tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Đáng chú ý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả bằng bản điện tử hợp lệ hoặc qua ứng dụng định danh VNeID, thay cho hình thức nộp - nhận hồ sơ giấy truyền thống.

Tại Điều 20, hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải có thể nộp bản sao chứng thực hoặc bản sao điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Với thủ tục cấp phù hiệu vận tải, ngoài hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết quả cũng có thể được trả qua VNeID. Bộ Xây dựng đồng thời đề xuất bỏ quy định nộp lại phù hiệu khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, giảm bớt thủ tục rườm rà.

Doanh nghiệp vận tải sẽ có trách nhiệm lưu trữ và quản lý kết quả điện tử của giấy phép theo quy định, bảo đảm tính minh bạch, dễ tra cứu khi cần thiết.

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định nộp lại phù hiệu khi doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép, giảm bớt thủ tục rườm rà. Ảnh minh họa: CATPHCM.

Về quy trình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách, dự thảo phân loại rõ từng trường hợp để thuận tiện trong thực hiện. Với tuyến mới, doanh nghiệp chỉ cần phối hợp bến xe hai đầu tuyến và gửi phương án khai thác tới Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính. Với tuyến đã công bố, doanh nghiệp được phép đăng ký giờ chạy, điều chỉnh hành trình hoặc tăng giảm chuyến linh hoạt hơn, giúp hoạt động khai thác hiệu quả và kịp thời.

Theo Tờ trình gửi Chính phủ, sau 9 tháng triển khai Nghị định 158/2024, thực tiễn đã phát sinh nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Việc sửa đổi lần này nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường phân cấp - phân quyền, đồng thời cho phép sử dụng giấy tờ đã tích hợp trên VNeID trong toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng kỳ vọng, Nghị định mới khi ban hành sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh công bằng, đồng thời góp phần giảm tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ.

Động thái này cũng nằm trong chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2025 - 2026 theo Nghị quyết 66 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền quản lý vận tải số hóa, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.