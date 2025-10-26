Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tử vong khi ngã xuống vuông tôm

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé gái 3 tuổi ở Cà Mau không may ngã xuống vuông tôm và bị đuối nước tử vong thương tâm.

Tối 26/10, một lãnh đạo của UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước thương tâm.

566662328-1127973476086018-4474818966172051752-n.jpg
Ấp Nguyễn Quy (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - nơi xảy ra vụ bé gái tử vong thương tâm do đuối nước. Ảnh: IE.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bé Đ.T.N. (3 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Quy, xã Cái Nước) ở nhà cùng cha, khi không thấy bé đâu người cha chạy đi tìm kiếm khắp nơi không thấy, nên xuống vuông tôm gần nhà mò tìm thấy N. và đưa bé đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bác sĩ xác định bé N. đã tử vong trước khi được đưa tới cơ sở y tế. Hiện, gia đình lo hậu sự cho bé N.

Gia đình bé N. thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Tân Lộc
#đuối nước #bé gái 3 tuổi #Cà Mau #vụ tai nạn #trẻ em #vuông tôm #thương tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục