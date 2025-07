Bắt tên cướp lận lưng 2 khẩu súng lẩn trốn ở khu vực biên giới Lao Bảo

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh và thu giữ 2 súng quân dụng, nhiều tang vật liên quan khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Tối 26/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, vào khoảng 9h ngày 26/7, nhận được yêu cầu phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp truy bắt đối tượng Trần Hải Quỳnh (SN 1982, ở phường Tương Mai, TP Hà Nội) là đối tượng liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 46, ngách 168/50/44 đường Phan Trọng Tuệ, xã Bãi Thanh, TP Hà Nội.

Đối tượng Trần Hải Quỳnh cùng tang vật là khẩu súng ngắn quân dụng được giấu trong thắt lưng. Ảnh: CA.

Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với 4 tổ công tác thuộc Bộ đội Biên phòng khu vực Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để triển khai kế hoạch vây bắt.

Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh và Nguyễn Minh Tùng (lái taxi) tại khu vực biên giới Việt - Lào giáp với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo để chuẩn bị trốn qua biên giới nước Lào.

Tang vật gồm 2 súng quân dụng thu giữ được từ phương tiện, người của đối tượng Trần Hải Quỳnh. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Trần Hải Quỳnh có 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 1 súng quân dụng khác được cất giấu trên xe cùng một số lượng tiền mặt, vật dụng liên quan.

Hiện đối tượng và toàn bộ tang vật liên quan đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành chuyển giao cho Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý.