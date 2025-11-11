Bất ngờ phát hiện một hộ dân nuôi 198 động vật hoang dã

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã chỉ đạo triển khai công tác trinh sát, kiểm tra thực tế tại một số địa bàn trọng điểm.

Từ ngày 21/10/2025 đến ngày 30/10/2025, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm – Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng III tiến hành trinh sát, nắm bắt tình hình vi phạm pháp luật về động vật hoang dã và phát hiện một cơ sở gây nuôi động vật hoang dã có dấu hiệu vi phạm.

Đội Kiểm lâm đặc nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Chi cục Kiểm lâm vùng III, Công an xã Thoại Sơn, cơ quan Thú y và Chi cục Kiểm lâm địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở nuôi tại Lô 14, ấp Bình Thành, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm tra cho thấy tại cơ sở có 191 cá thể động vật hoang dã, bước đầu xác định là loài Rồng Nam Mỹ (tên khoa học: Iguana, thuộc Phụ lục II CITES).

Các cá thể Rồng nam mỹ được phát hiện nuôi nhốt trái phép.

Qua kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể động vật đang nuôi. Đồng thời cơ sở cũng không có giấy phép đăng ký hay được cấp phép từ cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động gây nuôi động vật hoang dã.

Trong quá trình làm việc, chủ cơ sở khai nhận đã mua các cá thể nghi vấn là Rồng nam mỹ từ một người tên Tâm (không rõ nhân thân) vào năm 2023 và tiến hành nuôi, nhân giống, sinh sản, buôn bán cho đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện.

Ngoài ra, chủ cơ sở cũng đã đăng tải trái phép các hình ảnh, video về Rồng nam mỹ lên các nền tảng mạng xã hội Facebook và TikTok nhằm mục đích quảng bá cho các hoạt động kinh doanh.

Đoàn công tác đã bàn giao vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 191 cá thể động vật là tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, hiện được tạm gửi tại Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe trong quá trình các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng cũng đã làm việc, buộc cá nhân vi phạm gỡ bỏ ngay toàn bộ hình ảnh, video đăng tải trái phép về động vật hoang dã trên các nền tảng mạng xã hội.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực, tuyến đường, cơ sở nuôi động vật hoang dã nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã.

Đồng thời tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng dân cư trong đấu tranh, tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Tăng cường quản lý công tác gây nuôi động vật hoang dã, hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp, phòng chống các loài động vật ngoại lai xâm hại.

Việc nuôi nhốt, buôn bán các loài ngoại lại có thể dẫn đến nguy cơ hình thành các quần thể ngoài tự nhiên nếu chúng bị thả ra môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái.

Trước đó, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) từng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi nhốt, buôn bán các động vật ngoại lai tại Việt Nam.

Theo tổ chức này, một trong những quan ngại chính với hoạt động buôn bán loài ngoại lai là khả năng hình thành quần thể tự nhiên khi chúng bị thả ra môi trường hoặc trốn thoát. Điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự sống của các loài bản địa khi chúng cạnh tranh với loài bản địa về nguồn thức ăn, môi trường sống và từ đó phá vỡ cấu trúc cũng như sự cân bằng hệ sinh thái. Thực tế, quần thể Rồng nam mỹ đã phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia không phải là khu vực phân bố tự nhiên của loài này.

Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cũng cho rằng việc kiểm soát hoạt động buôn bán trái phép loài ngoại lai là rất quan trọng nhằm loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người. Thế giới đã ghi nhận nhiều đại dịch có nguồn gốc từ động vật hoang dã như AIDS, SARS, cúm A/H5N1, Ebola, bệnh dại.

ENV kêu gọi người dân không buôn bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt các loài động vật hoang dã ngoại lai không có nguồn gốc hợp pháp để ngăn chặn các tác động tiêu cực của hoạt động này đến hệ sinh thái, góp phần bảo vệ sức khỏe của con người và tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc.