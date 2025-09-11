Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Liên quan vụ việc bác sĩ bị tố hành hung, đập điện thoại khách hàng ở phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/9, tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, trú tại phường An Phú Đông) – chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

z6987036637241-53d1884480450cb74fd3538daa1acf26.jpg
Hình ảnh ghi lại từ clip

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa này.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định giữa bà Chinh và chị T. phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ nha khoa.

Khi chị T. cùng bạn đến yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra cãi vã. Bà Chinh đã đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của khách hàng. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Ngày 10/9, căn cứ chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

anh-2-nha-khoa-tuyet-chinh.jpg
Bà Chinh tại cơ quan công an

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế TPHCM vào cuộc xác minh làm rõ.

Ngày 8/9, đoàn công tác Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông (TPHCM) đã đến kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh và nhận định có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân sự hành nghề. Một số cá nhân ở phòng khám chưa có giấy phép hành nghề nhưng vẫn tham gia hoạt động khám chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tạm ngưng toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám Tuyết Chinh cho đến khi có kết luận cuối cùng; đồng thời đề nghị cơ sở bổ sung hồ sơ, giải trình bằng văn bản và chỉ được quảng cáo dịch vụ trong phạm vi danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt. Riêng Sở Y tế TPHCM cũng đã kịch liệt lên án phản đối hành vi này của chủ cơ sở đối với khách hàng...

Nguyễn Dũng
