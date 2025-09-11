Bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng ở TPHCM

TPO - Liên quan vụ việc bác sĩ bị tố hành hung, đập điện thoại khách hàng ở phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 11/9, tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, trú tại phường An Phú Đông) – chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh ghi lại từ clip

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa này.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định giữa bà Chinh và chị T. phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ nha khoa.

Khi chị T. cùng bạn đến yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra cãi vã. Bà Chinh đã đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của khách hàng. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Ngày 10/9, căn cứ chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Bà Chinh tại cơ quan công an

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.