Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt hai đối tượng sử dụng vật liệu nổ để khai thác thiếc trái phép quặng thiếc

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng quê Phú Thọ vì tổ chức khai thác quặng thiếc và sử dụng vật liệu nổ trái phép tại phường Mỹ Lâm.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (SN 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng vật liệu nổ trái phép.

571681974-1302342295263347-880250591451955736-n.jpg
Bị can Nguyễn Đình Tân và Trần Thị Mùi. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 30/7, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện 16 đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại vườn nhà ông Trần Văn Minh thuộc Tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng thu giữ gần 10 tấn chất rắn nghi là quặng thiếc, 22 thỏi thuốc nổ nhũ tương; 73 kíp nổ, 01 túi chứa tiền chất nổ và các máy móc, phương tiện khai thác khoáng sản như máy nổ, máy nén khí, máy khoan...

Theo điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng bàn bạc, chuẩn bị máy móc, tuyển người để tổ chức khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang.

Đến giữa tháng 7/2025, nhóm này bắt đầu hoạt động khai thác. Sau khoảng 10 ngày, hành vi bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện cùng vật liệu nổ dùng để phá đá lấy quặng.

Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, xâm phạm an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. Người dân khi phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép hoặc sử dụng vật liệu nổ cần lập tức thông báo cho cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Đức Anh
#khai thác khoáng sản trái phép #Tuyên Quang #vật liệu nổ #quặng thiếc #đối tượng Phú Thọ #bắt giữ #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục