Bắt hai đối tượng sử dụng vật liệu nổ để khai thác thiếc trái phép quặng thiếc

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng quê Phú Thọ vì tổ chức khai thác quặng thiếc và sử dụng vật liệu nổ trái phép tại phường Mỹ Lâm.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tân (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Mùi (SN 1972, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Bị can Nguyễn Đình Tân và Trần Thị Mùi. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, ngày 30/7, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh, phát hiện 16 đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại vườn nhà ông Trần Văn Minh thuộc Tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng thu giữ gần 10 tấn chất rắn nghi là quặng thiếc, 22 thỏi thuốc nổ nhũ tương; 73 kíp nổ, 01 túi chứa tiền chất nổ và các máy móc, phương tiện khai thác khoáng sản như máy nổ, máy nén khí, máy khoan...

Theo điều tra, từ tháng 3/2025, các đối tượng bàn bạc, chuẩn bị máy móc, tuyển người để tổ chức khai thác quặng thiếc trái phép tại tổ dân phố Kim Phú 28, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang.

Đến giữa tháng 7/2025, nhóm này bắt đầu hoạt động khai thác. Sau khoảng 10 ngày, hành vi bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều phương tiện cùng vật liệu nổ dùng để phá đá lấy quặng.

Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, xâm phạm an toàn công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương. Người dân khi phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép hoặc sử dụng vật liệu nổ cần lập tức thông báo cho cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.