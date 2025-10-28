Hải Phòng: Truy trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý khoáng sản

TPO - Thành ủy Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.

Nhiều bất cập trong quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đánh giá, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn còn một số hạn chế như: tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép còn xảy ra.

Việc lập, cập nhật, phê duyệt phương án quản lý địa chất, khoáng sản để tích hợp vào quy hoạch thành phố, việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại một số địa phương chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng kẽ hở pháp luật, thủ tục để khai thác vượt quy mô, công suất, vi phạm phương án khai thác, gây sạt lở, ô nhiễm, mất an toàn lao động và gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng nhu cầu vật liệu xây dựng đặt ra yêu cầu cao và chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản.

Lực lượng chức năng kiểm soát hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản tại khu vực cửa sông Văn Úc, TP Hải Phòng. Ảnh: M.K

Để kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại, tạo sự chuyển biến tích cực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ động nắm chắc tình hình, phân công nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, xảy ra vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản gây thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý khoáng sản, tập trung chỉ đạo bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản phải tuân thủ quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi triển khai, bảo đảm không xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Ngăn chặn khai thác, buôn lậu khoáng sản trái phép

Việc sử dụng bến bãi để tập kết, trung chuyển khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch và được cấp có thẩm quyền cho phép, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, an toàn giao thông. Đối với khai thác cát, sỏi lòng sông, ven biển, phải kiểm soát nghiêm ngặt, không để gây sạt lở, ảnh hưởng hệ thống đê điều, dân sinh và các công trình ven biển.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án quản lý về địa chất, khoáng sản phải gắn với nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp cho các công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, hạ tầng đô thị thành phố. Rà soát, định hướng các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia và thành phố…

Đánh giá tiềm năng khoáng sản biển, xây dựng phương án khai thác phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến môi trường sinh thái biển, hệ sinh thái ven bờ, nguồn lợi thủy sản và đời sống ngư dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng công an, quân đội, hải quan tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản biển nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn lậu trái phép qua biên giới biển.

Nhiều dự án đầu tư công tại Hải Phòng khan hiếm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản, bảo đảm an toàn lao động. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phí, lệ phí.

Đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, phí; khai thác khi chưa hoàn thành thủ tục, khai thác vượt công suất, khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác, sai mục đích sử dụng đất.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu khoáng sản trái phép; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực.