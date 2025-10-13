Bắt giám đốc ‘thổi phồng’ công dụng thực phẩm chức năng

TPO - Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trung (SN 1987, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên, về tội “Lừa dối khách hàng”. Trung bị cáo buộc đã sản xuất thực phẩm chức năng rồi “thổi phồng” công dụng bán cho hơn 2.000 khách hàng.

Nguyễn Thanh Trung thành lập Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Việt An Nhiên. Ảnh: CAND.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/9/2024, Nguyễn Thanh Trung thành lập Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Việt An Nhiên, đăng ký trụ sở tại TP Hải Phòng. Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp này mở cơ sở kinh doanh tại Ninh Bình (mã địa điểm 00004) và nhanh chóng mở rộng hệ thống sang Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh.

Trong quá trình hoạt động, Trung chỉ đạo nhân viên tư vấn sai sự thật, quảng cáo quá công dụng của nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, biến chúng thành “thuốc chữa bệnh”. Nhân viên được huấn luyện kỹ năng tạo lòng tin với khách hàng, dùng các chiêu “chẩn đoán sức khỏe” để thuyết phục người dân mua sản phẩm với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Theo thống kê của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, chỉ từ 22/5 đến 18/8/2025, Công ty An Nhiên đã bán các “gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe” cho 2.359 khách hàng tại địa bàn Ninh Bình. Riêng trong tháng 7/2025, công ty này đã bán cho 856 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 404 triệu đồng.

Cơ quan điều tra ước tính, tổng số tiền An Nhiên thu lợi bất chính từ tháng 9/2024 đến nay khoảng 5 tỷ đồng. Các sản phẩm bị “thổi phồng” đều là thực phẩm chức năng thông thường, không phải thuốc điều trị hay thuốc đặc trị bệnh lý.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những người là bị hại hoặc đã từng mua, sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên theo phương thức nêu trên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để trình báo, phục vụ công tác điều tra. Người dân có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Trần Tuấn Anh qua số điện thoại 0879.458.988 để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin.