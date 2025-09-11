'Bất động' dự án kho trung chuyển than 800 tỷ đồng tại Quảng Trị

TPO - Dự án kho trung chuyển than 40ha, vốn đầu tư 800 tỷ đồng, khi mở rộng lên đến 10 triệu tấn/năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến đầu tư tại Quảng Trị đang vướng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam.

Thông tin tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị chiều 10/9, đại diện lãnh đạo TKV đã thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua.

Phối cảnh Dự án Cảng Mỹ Thuỷ.

Theo đó, 8 tháng năm, TKV nhập khẩu hơn 460.000 tấn than xuất xứ Lào; sản lượng than tiêu thụ là 0,39 triệu tấn, đạt 24% kế hoạch; doanh thu 1.058 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 62,31 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 22 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện lãnh đạo TKV cũng cho biết, để bảo đảm cung cấp than ổn định cho các nhà máy nhiệt điện, TKV đã chỉ đạo Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc thực hiện các thủ tục để đầu tư dự án kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị, công suất dự kiến từ 4-5 triệu tấn/năm và tiến tới sẽ mở rộng công suất 8-10 triệu tấn/năm.

Địa điểm thực hiện dự án tại phía đông nam bến cảng Mỹ Thủy, thuộc địa bàn xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư dự kiến là 800 tỷ đồng. Dự án có diện tích dự kiến sử dụng khoảng 40ha.

Hiện, dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với TKV để giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đề xuất của TKV, sớm hoàn thành thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất doanh nghiệp nhanh nhất, đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cam kết, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Quảng Trị sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, và chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa để triển khai dự án của TKV đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn và bền vững.