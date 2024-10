Tập đoàn TKV tôn vinh gần 300 đảng viên tiêu biểu

Chiều 4/10, Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Đảng ủy than Quảng Ninh tổ Hội nghị gặp mặt tuyên dương đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, trong 30 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã không ngừng đổi mới, đẩy mạnh tái cơ cấu về tổ chức bộ máy, công tác quản lý và nguồn nhân lực,... Những chỉ số về nguồn lực, vật lực đều tăng mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn trong thời gian qua.

“Để đạt được những thành tựu quan trọng đó phải nói đến sự đóng góp rất to lớn của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn mà nòng cốt là đội ngũ đảng viên, những người luôn tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được đảng và Nhà nước giao”.

Trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực là công nghiệp than có sự phát triển rõ nét trong sản xuất than từ 7 triệu tấn/ năm (năm 1994) đến nay tăng lên 40 triệu tấn/năm. Tổng doanh thu than tăng từ 1.300 tỷ đồng (năm 1994) lên 170.000 tỷ đồng năm 2023 (gấp 130 lần). Lợi nhuận trước thuế tăng từ gần 40 tỷ đồng (năm 1995) lên 6.000 tỷ đồng năm 2023,... cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả sản xuất, đời sống người lao động cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người vào năm 2023 là 16,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 19 lần so với khi thành lập,...

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp công sức của toàn thể công nhân cán bộ trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, những người giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ.

Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định bước phát triển đáng tự hào. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính tăng trưởng qua từng năm, từng giai đoạn, đồng thời bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao là cung ứng đủ than cho các ngành kinh tế, trọng tâm là đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện. Năng lực tài chính của Tập đoàn không ngừng được nâng cao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; công tác xây dựng đảng ngày càng đi vào nề nếp.

Tại hội nghị gần 300 đảng viên tiêu biểu, điển hình, có nhiều thành tích nổi bật trong mọi lĩnh vực hoạt động, đại diện cho trên 28.000 đảng viên và gần 95.000 người lao động trong Tập đoàn được khen thưởng.

Ông Khuất Mạnh Thắng cho biết trong thời gian tới, Tập đoàn đặt ra nhiệm vụ tập trung thích ứng, khắc phục những còn tồn tại do tác động từ ngoại cảnh cũng như cải thiện hơn chất lượng nguồn nhân lực để theo kịp yêu cầu phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số,...

Bên cạnh đó tiếp tục xây dựng Tập đoàn không ngừng lớn mạnh, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Tập đoàn đã đặt ra; phấn đấu xây dựng tổ chức đảng vững mạnh và “xây dựng ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác” như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.