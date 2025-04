Bắt đôi vợ chồng tham gia giúp tên tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh bỏ trốn

TPO - Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã bắt giữ cặp vợ chồng giúp tên tội phạm ma tuý đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh bỏ trốn. Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh.