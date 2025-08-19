Bắt 4 đối tượng nghi sử dụng ma tuý, tông vào xe công an nhằm thoát thân

TPO - Bốn đối tượng nghi tổ chức sử dụng ma túy tại thôn Phú Lập, tỉnh Lâm Đồng đã liều lĩnh cố thủ trong ô tô, rồi tăng ga tông thẳng vào nhiều xe công an hòng thoát thân.

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống đối người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn xã này.

Hiện trường nhóm đối tượng tông vào xe máy của lực lượng công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, lực lượng công an kiểm tra một ô tô có biểu hiện nghi vấn tại thôn Phú Lập, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Bên trong xe gồm các đối tượng Nguyễn Tiến D. (SN 1995, trú Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Q. (SN 1995), Cao Văn T. (SN 2001) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, cùng trú Lâm Đồng).

Khi được yêu cầu phối hợp kiểm tra, nhóm này cố thủ trong xe, tìm cách tiêu hủy chứng cứ. Tổ công tác buộc phải phá cửa ô tô ngăn chặn, nhưng các đối tượng đã liều lĩnh nổ máy, tông thẳng vào 4 xe máy của công an hòng thoát thân.

Trước sự chống đối quyết liệt, lực lượng chức năng đã kịp thời phá kính bên lái, khống chế Nguyễn Ngọc Q. cùng 3 đối tượng liên quan.