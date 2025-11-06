Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Bão sắp ập tới, du khách vẫn nhảy múa xem sóng ở biển Nha Trang

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù biển động và mưa to do bão số 13, nhiều người vẫn tụ tập, xem sóng và lướt sóng tại Nha Trang, Khánh Hòa bất chấp cảnh báo an toàn.

Chiều 6/11, do ảnh hưởng từ cơn bão số 13 ( Kalmaegi) nên ở Khánh Hòa có mưa to và biển động, sóng rất lớn. Điều đáng nói, dọc bờ biển đường Trần Phú, (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), có rất nhiều người dân và du khách vẫn tụ tập ngắm biển, xem sóng. Có người còn vô tư lướt sóng, nhảy múa với sóng biển.

xemsong-1.jpg
Ảnh hưởng của bão số 13 khiến sóng biển Nha Trang dâng cao 1,5-2 m.
xemsong-3.jpg
xemsong-4.jpg
Bất chấp mưa bão, nhiều người dân và du khách vẫn mặc áo mưa ra bờ biển xem sóng.
xemsong-2.jpg
Một người vô tư nhảy múa với sóng biển. Ảnh: Cắt từ video

Ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang - cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã cho dừng toàn bộ hoạt động trên biển bắt đầu từ 12h cùng ngày cho đến khi bão tan. Lực lượng chức năng đang túc trực, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển trong điều kiện biển động.

"Dù vậy, công tác đảm bảo an toàn gặp nhiều khó khăn khi có nhiều người vẫn xem thường nguy hiểm, cố tình xuống biển ở khu vực ngoài phạm vi kiểm soát", ông Vân nói.

Thanh Thanh
#Nha Trang #sóng biển #bão số 13 #du khách #biển động #an toàn #xem sóng #lướt sóng

