Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bạo lực, thảm sát có tính toán của Đức Quốc xã

Ngọc Diệp (theo yadvashem.org)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Những hình ảnh chưa từng thấy từ sự kiện Kristallnacht chống lại người Do Thái vào ngày 9 và 10/11/1938 xuất hiện trong một bộ sưu tập ảnh được quyên góp cho đài tưởng niệm Yad Vashem của Israel.

Một tấm ảnh cho thấy những người đàn ông và phụ nữ Đức trung niên thản nhiên mỉm cười khi một sĩ quan Đức Quốc xã đập vỡ cửa sổ một cửa hàng. Trong một bức ảnh khác, một đội quân cầm trên tay một chồng sách Do Thái, có lẽ để đem đi đốt. Một hình ảnh khác cho thấy một sĩ quan Đức Quốc xã đổ xăng trong một giáo đường Do Thái trước khi châm lửa.

Yad Vashem, một trung tâm tưởng niệm Holocaust, đã công bố những bức ảnh nhân kỷ niệm gần 90 năm sự kiện Kristallnacht, hay còn được gọi là “Đêm của những tấm kính vỡ”.

1-1.png
3.png
2.png

Đám đông người Đức và người Áo đã tấn công, cướp bóc và đốt phá các cửa hàng, nhà cửa của người Do Thái, phá hủy 1.400 giáo đường Do Thái, giết chết 92 người Do Thái và đưa 30.000 người khác đến các trại tập trung. Buổi tối hôm đó được nhiều người coi là điểm khởi đầu của Holocaust, trong đó Đức Quốc xã đã sát hại tổng cộng 6 triệu người Do Thái.

Ông Jonathan Matthews, quản lý kho lưu trữ ảnh của Yad Vashem, cho biết, những bức ảnh đã xóa bỏ lời đồn của Đức Quốc xã rằng các cuộc tấn công là “sự bạo lực bộc phát”, trong khi thực chất chính nhà nước đã dàn dựng chúng. Có thể thấy trong những bức ảnh là đội ngũ cứu hỏa, cảnh sát đặc nhiệm và cả dân thường đều đã tham gia vào Kristallnacht.

Ông Matthews cho biết đây là những bức ảnh đầu tiên ông biết chụp lại các hành động diễn ra trong nhà, vì “hầu hết những hình ảnh chúng tôi có về Kristallnacht đều là từ bên ngoài vào”.

Những bức ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia của Đức Quốc xã trong cuộc chiến ở thành phố Nuremberg và thị trấn Fürth gần đó. Chúng kết cục lại rơi vào tay của một binh sĩ người Mỹ gốc Do Thái, người được điều động đến Đức trong Thế chiến II.

Không ai biết ông đã làm thế nào để có được những bức ảnh ấy; ông chưa bao giờ kể về chúng với gia đình của mình. Con cháu của ông, những người từ chối cho biết tên ông, đã tặng album ảnh cho Yad Vashem – nơi đặt mục tiêu thu thập các đồ vật từ thời Holocaust được những người sống sót và gia đình họ lưu giữ.

Yad Vashem cho biết các bức ảnh giúp chứng minh rằng công chúng Đức có nhận thức về những gì đang diễn ra, và chính quyền Đức Quốc xã đã có ý định khơi mào bạo lực từ trước. Họ thậm chí còn thuê các nhiếp ảnh gia đến để ghi lại những hành động tàn bạo.

Theo chủ tịch Yad Vashem, ông Dani Dayan, những bức ảnh sẽ “đóng vai trò là nhân chứng vĩnh cửu, sau khi những người sống sót không còn ở đây để làm chứng cho trải nghiệm của họ”.

Ngọc Diệp (theo yadvashem.org)
#Ảnh chưa từng công bố về Kristallnacht #Bạo lực có chủ đích của Đức Quốc xã #Tội ác Holocaust và sự kiện Kristallnacht #Chứng cứ lịch sử về hành động của nhà nước Đức Quốc xã #Ý nghĩa của ảnh trong việc ghi nhận sự kiện lịch sử #Phản ánh nhận thức của công chúng Đức về Holocaust #sự kiện Kristallnacht

Cùng chuyên mục