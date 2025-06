Bão bất ngờ mạnh lên cấp 11, đi vào sâu vịnh Bắc Bộ

TPO - Sáng nay, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo đi sâu vào vịnh Bắc Bộ trước khi lên Trung Quốc, có thể gây gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14 ở vịnh Bắc Bộ, biển động dữ dội. Mưa lớn tiếp tục trong ngày hôm nay ở miền Trung, đồng thời mở rộng ra Thanh Hoá và đồng bằng Bắc Bộ.

Vào 10h sáng nay (13/6), tâm bão trên vùng biển phía tây nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14 (cường độ của một cơn bão mạnh). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đây là diễn biến khá bất ngờ vì nhiều dự báo của các đài khí tượng lớn trên thế giới cho thấy, bão có thể mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong họp ban chỉ đạo chiều 11/6 cho biết, các mô hình dự báo phân giải cao của Việt Nam cho thấy, bão có thể mạnh lên cấp 11 với xác suất thấp. Như vậy, bão số 1 đã diễn biến theo kịch bản xác suất thấp và xấu hơn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đổi hướng bắc tây bắc, tăng tốc nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ, vòng qua đảo Hải Nam trước khi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc với cường độ gần như không suy giảm.

Đến 10h sáng 14/6, tâm bão trên khu vực bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Bão sau đó chuyển hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h sáng 15/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới sau đó đi sâu vào đất liền và tan dần.

Với những diễn biến mới nhất của bão số 1, dự báo trên vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sẽ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 2-4m, riêng phía đông vịnh Bắc Bộ cao 3-5m, biển động dữ dội.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi ngày hôm nay cũng xuất hiện mưa to cục bộ với lượng mưa có nơi trên 50mm.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng hôm nay có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua 4-6m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ sóng lớn kết hợp với thuỷ triều khiến nước biển dâng cao bất thường ở khu vực bờ biển Hải Phòng đến Nghệ An trong thời gian từ 17-19h chiều các ngày 13-14/6, gây ngập úng ven biển, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và nuôi trồng thuỷ sản.

Theo số liệu của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 6h sáng nay (13/6), bão số 1 làm ngập 805 nhà ở, đánh chìm và làm hư hỏng 6 tàu cá, làm ngập 58.177ha lúa, hoa màu. Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.