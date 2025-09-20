Bạn trẻ xếp hàng dài check in 'Cafe Tổng tài' ở Times City

TPO - Đến 11 giờ sáng nay 20/9, quán “Góc cà phê T6” trong khu đô thị Times City vẫn chật kín khách. Nhiều người phải xếp hàng dài chờ đến lượt gọi đồ uống và check in với ghế “Tổng tài”, nơi xảy ra vụ xô xát cách đây 2 ngày gây bức xúc dư luận.

Nhiều bạn trẻ cho biết, trước đây không biết quán cà phê này, nhưng vừa qua trên mạng đưa nhiều về vụ nhóm thanh niên vào quán và xảy ra xô xát với nhân viên gây bức xúc dư luận nên tìm đến.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng dài vào quán. Ảnh: Hà Anh

Có mặt tại quán, PV Tiền Phong ghi nhận khá nhiều bạn trẻ đứng chờ bên ngoài để vào mua đồ uống và check in “ghế Tổng tài”, chính là chiếc ghế nỉ màu xanh ở giữa quán.

Nhiều người diễn lại kiểu "Tổng tài" giơ tay khá hài hước.

Các bàn bên trong và bên ngoài quán đều kín khách. Bên trong quán, không khí khá vui vẻ. Mọi người uống cà phê và chụp ảnh với chiếc ghế, diễn lại cảnh “Tổng tài” chỉ tay.

Nhiều khách check in với ghế "Tổng tài".

Bộ phận pha đồ uống và phục vụ khá bận rộn với lượng khách tăng đột biến. Quán “Góc cà phê T6” có vị trí khá đẹp nằm cạnh hồ nhạc nước, view thoáng và đồ uống ngon.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (SN 2002, quê Hợp Thịnh, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Gần chục nhân viên của quán tất bật phục vụ lượng khách đông đột biến sáng 20/9.

Nguyễn Long Vũ chính là người có hành vi đánh gây thương tích cho anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê). Vụ việc khiến anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Về phía N.V.T (SN 1998, trú ở xã Ô Diên, Hà Nội), cơ quan chức năng xác định khi người này giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Tiếp đó, khi T. tiếp tục giơ tay phải lên nói “thôi, thôi, thôi” thì Vũ dừng lại và trở về ghế ngồi.

Ảnh "Tổng tài" và nam thanh niên đánh nhân viên của quán trước đó

Tại cơ quan công an, T. và Vũ khai: T. không chỉ đạo gì về việc Vũ đánh gây thương tích cho anh Đ. Mà T. chỉ nói Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm, sau khi anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán. Khi thấy có tiếng đánh nhau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên. Hiện cơ quan Công an lập biên bản cam đoan cho T về, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý.

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra vào chiều cùng ngày, tại quán cà phê nêu trên.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều người khách có mặt tại quán cho hay, vụ việc là sự cảnh báo sâu sắc đối với lối sống bạo lực, thích gây gổ trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.